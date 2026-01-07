はちみちは国によって味が違う？　世界のはちみつを使ったボンボンショコラで食べ比べ！

今年もラベイユで、世界のはちみつを使ったボンボンショコラの販売が始まりました。はちみつは採蜜した植物によって味が変わりますが、採れる国によってもコクや風味が違ったりするのでしょうか？ ぜひ食べ比べたい！

今年の新味は2種類

毎年人気のボンボンショコラが今年もバレンタイン限定で登場しました。

はちみつボンボンショコラ

6個入 ￥3,240、8個入 ￥4,212（各税込）

販売期間：2026年1月14日（水）～ ※数量限定のため無くなり次第終了

世界12カ国80種類以上のはちみつの中から、チョコレートと相性の良いはちみつを厳選して作ったボンボンショコラ。今年初めて登場したイチゴノキ（ギリシャ）は、エスプレッソのようなほろ苦く香ばしい味わいがチョコレートの風味と絶妙にマッチ。同じく初登場のマルチフローラルマヌカ・ダーク（ニュージーランド）は、カカオのほろ苦さとマヌカはちみつの甘みが、奥行きのあるビターな味わいを生み出します。ほかにもスペインのオレンジはちみつやブルガリアのラベンダーなど、気になる味がたくさん！

ラベイユ 新丸の内ビルディング

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル B1F

営業時間：平日・土 11:00〜21:00、日・祝 11:00〜20:00