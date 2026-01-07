気軽に買えるのうれしい！ 「東京會舘のキッチンカー」バレンタイン限定エクレアでカジュアルに「特別感」

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
東京會舘のバレンタインスイーツ

　いろいろなチョコレート情報が出てきて、あれもこれも食べたくなる季節がやってきました。丸の内の東京會舘でもバレンタイン限定スイーツを販売。しかも今年は丸の内仲通りにキッチンカーが出店するとのことで、楽しみです！

どれか一つなんて選べるわけがない

　2月1日（日）から14日（土）まで、東京會舘のペストリーショップ「スイーツ＆ギフト」でバレンタイン限定ショコラ・スイーツを販売します。

ショコラ・ハート　8個入り
￥3,618
※限定200個　
販売期間：2026年2月1日（日）～14日（土）

東京會舘の「ショコラ・ハート」

　ハート形のショコラの詰め合わせ。トロピカルな味わいの「パッションマンゴー」や、2種類の果実のピューレにローズオイルを加えた「ラズベリー＆ライチ＆ローズ」など4つのフレーバーが入っています。

ご褒美パリブレスト 苺　バレンタインバージョン
￥1,620　
販売期間：2026年2月1日（日）～14日（土）
※バレンタイン限定

東京會舘の「ご褒美パリブレスト 苺　バレンタインバージョン」

　「パリブレスト 苺」をバレンタインデー向けに華やかにデコレーション。カットした苺と、ルビーショコラで作ったピンク色のショコラクリームを周囲に飾り付けたほか、ルビーショコラのガナッシュをトッピング。

　ほかにもたくさんの限定スイーツが登場。2月9日（月）からは、丸の内仲通りにキッチンカーが出店します。キッチンカー限定のスイーツも販売しますよ！

エクレア・ショコラ
￥600

東京會舘の「エクレア・ショコラ」

　「ボンボンショコラ」でも使用しているカカオ分 64％のチョコレートにヘーゼルナッツが香るクリームをフィリングにしたエクレア。エクレアの生地にチョコレートコーティングを行い、キャラメリゼしたヘーゼルナッツを飾り付けて提供します。

東京會舘
住所：東京都千代田区丸の内3-2-1

キッチンカー出店概要
期間：2026年2月9日（月）～14日（土）12：00～14：00
　　　※2月11日（水・祝）のみ 12：00～16：00
場所：丸の内仲通り（東京會舘 本舘に隣接したエリア）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト