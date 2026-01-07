気軽に買えるのうれしい！ 「東京會舘のキッチンカー」バレンタイン限定エクレアでカジュアルに「特別感」

いろいろなチョコレート情報が出てきて、あれもこれも食べたくなる季節がやってきました。丸の内の東京會舘でもバレンタイン限定スイーツを販売。しかも今年は丸の内仲通りにキッチンカーが出店するとのことで、楽しみです！

どれか一つなんて選べるわけがない

2月1日（日）から14日（土）まで、東京會舘のペストリーショップ「スイーツ＆ギフト」でバレンタイン限定ショコラ・スイーツを販売します。

ショコラ・ハート 8個入り

￥3,618

※限定200個

販売期間：2026年2月1日（日）～14日（土）

ハート形のショコラの詰め合わせ。トロピカルな味わいの「パッションマンゴー」や、2種類の果実のピューレにローズオイルを加えた「ラズベリー＆ライチ＆ローズ」など4つのフレーバーが入っています。

ご褒美パリブレスト 苺 バレンタインバージョン

￥1,620

販売期間：2026年2月1日（日）～14日（土）

※バレンタイン限定

「パリブレスト 苺」をバレンタインデー向けに華やかにデコレーション。カットした苺と、ルビーショコラで作ったピンク色のショコラクリームを周囲に飾り付けたほか、ルビーショコラのガナッシュをトッピング。

ほかにもたくさんの限定スイーツが登場。2月9日（月）からは、丸の内仲通りにキッチンカーが出店します。キッチンカー限定のスイーツも販売しますよ！

エクレア・ショコラ

￥600

「ボンボンショコラ」でも使用しているカカオ分 64％のチョコレートにヘーゼルナッツが香るクリームをフィリングにしたエクレア。エクレアの生地にチョコレートコーティングを行い、キャラメリゼしたヘーゼルナッツを飾り付けて提供します。

東京會舘

住所：東京都千代田区丸の内3-2-1



キッチンカー出店概要

期間：2026年2月9日（月）～14日（土）12：00～14：00

※2月11日（水・祝）のみ 12：00～16：00

場所：丸の内仲通り（東京會舘 本舘に隣接したエリア）