【これは美味しい！】牧場の牛乳とアイスクリームは丸の内で飲んで食べても牧場の牛乳とアイスクリームだった！！

丸ビル5階にある「マルデッキ」。ここは丸ビル内で購入したものを飲食できるスペースで、飲食店が混雑している時などにも利用しやすい人気のスポットです。

マルデッキでは現在、同じく丸ビル5階にあるレストラン「小岩井農場TOKYO」の出張カフェ「小岩井農場ミルクスタンド」が出店中。しかも、2026年1月31日までの予定が、好評のため2026年4月末までの営業が決定したんです！ そんなに人気なら行ってみるしかない！ということで行ってきましたよ～！

岩手でしか飲めない貴重な牛乳も限定入荷

平日の昼過ぎ、マルデッキを訪れると8割以上の席が埋まっていて、にぎわっています。そこに出店中の「小岩井農場ミルクスタンド」。スタッフの柿崎さんによると、「平日は近隣のオフィスワーカーの方のご利用が多いですね。食後のデザートを食べるために立ち寄ってくださったり、午後におやつの時間としていらっしゃる方も。土日はファミリー層の方や、ショッピングに来られた方が立ち寄ってくださったりします」とのこと。

一体どんなメニューがあるのかな…と見てみると、牛乳に飲むヨーグルト、シュークリームやソフトクリーム、コーヒーにビールまで！ かなり豊富なメニューです。これは悩んでしまう…！

柿崎さんに人気のメニューを聞いてみると「特に人気なのは『小岩井農場ソフトクリーム』ですね。ソフトクリームは岩手県にある小岩井農場の生乳を使用していて、小岩井農場が運営する『まきば園』でも人気のメニューです。ソフトクリームにフィナンシェがついたものも販売していて、このフィナンシェも小岩井農場のバターを使っています。ほかにも、乳製品に合うように、コーヒーマイスターに監修してもらった『小岩井ブレンドコーヒー』も人気ですよ！」と教えてもらいました。

ところで、柿崎さん的イチオシは？

「ぜひ試していただきたいのは、こちらの牛乳『小岩井農場 低温殺菌牛乳 小岩井農場育ち』です！」

「この牛乳は、普段は岩手県の『まきば園』でしか飲むことができない、かなり珍しいものなんです。今回は特別に週に3回、各回20本限定で入荷しています。ですが、総数1000本で販売終了になるので、出店期間中に終了する可能性もあります。ぜひ早めに飲みに来てほしいです！」と柿崎さん。

こんなに熱くオススメしてもらったら試さないわけにはいかないですね。というわけで、「小岩井農場 低温殺菌牛乳 小岩井農場育ち」と、人気メニューの「小岩井農場ソフトクリーム フィナンシェ付き」をいただくことに。ちなみにソフトクリームの受け取り場所は、レストラン「小岩井農場TOKYO」の店頭です。歩いて30秒もかからないくらいなので、すぐですよ！

牛乳が苦手でも美味しく飲めちゃう小岩井農場の牛乳

さてさて、早速実食です！

まずは牛乳をいただこうと思います。

こちらの牛乳、瓶に「ノンホモ」と記載があります。

ノンホモ牛乳とは、乳脂肪分を均質化していない牛乳のこと。そのため、脂肪分が浮き上がって、上の方にクリーム層ができあがるのが特徴です。

柿崎さんによると、「ノンホモ牛乳は、よく振って混ぜてから飲むのが一般的です。ですが、濃厚な味わいを感じるために、最初のひと口は振らずにそのままクリーム層を飲んでみるというのも1つの楽しみ方ですよ」とのこと。

というわけで、まずは振らずに飲んでみることにします。

一口、ごくり。これは…美味しい！ まず驚いたのが、その甘さ。まるで砂糖が入っているのではないかと錯覚するほど甘味を感じ、とってもコクがあります。生クリームをそのまま飲む、ちょっとした背徳感すら感じます。

続いては、混ぜて飲んでみることに。これもまた違ったおいしさ！

実は、あまり牛乳が得意ではない私…。ちょっとドキドキしながら飲んだのですが、いい意味で完璧に裏切られました。しっかり牛乳のコクはありながらも、私が苦手とする牛乳独特のくさみのようなものは感じられず、あと口はさっぱり。私でも好きになれる牛乳がここにあったんだ！

続いてソフトクリームもいただきま～す！

ソフトクリームも間違いない美味しさ。生乳本来の味わいを活かしていて、すっきりとした甘さは誰からも愛されそうなお味。

フィナンシェもぱくり。

フィナンシェは濃厚なバターの香りがたまりません。外はカリッと、中はしっとりとした食感も最高で、ソフトクリームとベストマッチ！

牛乳にもソフトクリームにも大満足。牧場で飲む牛乳が美味しいのは牧場ならでは、と思っていたけど、「小岩井農場ミルクスタンド」では、牧場のミルクが新鮮なまま味わえました。シュークリームや飲むヨーグルトも気になるので、絶対にまた来なくっちゃ！

小岩井農場ミルクスタンド

開催期間：

2025年11月1日（土）～2026年4月末予定

※一部休業日があります。詳細は店舗までお問い合わせください。（03-5224-3070）

開催場所：丸ビル5F広場「マルデッキ」