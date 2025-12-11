マグロでずっしり。贅沢すぎる恵方巻でゲンを担ぐ

もうすぐ節分。「養殖魚専門料理店 近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店」では、「近大マグロ」を贅沢に使用した恵方巻が販売されます。マグロ好きにはたまらない！

近大マグロを贅沢に使った恵方巻

「養殖魚専門料理店 近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店」では、「近大恵方巻」（2種類）を、2月3日（火）節分の日限定で販売します。

店内販売「近大生まれのマグロ恵方巻御膳」※小鉢、みそ汁、漬物付き

テイクアウト「近大生まれのマグロ恵方巻」

価格：店内販売 ￥3,900（税込）、テイクアウト ￥3,800（税込）

近大生まれの稚魚から育てた「鷹島本まぐろ」の赤身・トロ身を贅沢に使用。対馬海流の早い潮流に乗って運動することで育つ、きめ細かい身質が絶品です。ボリュームもあり満足感のある仕上がりです。

店内販売「近大生まれの海鮮恵方巻御膳」※小鉢、みそ汁、漬物付き

テイクアウト「近大生まれの海鮮恵方巻」

価格：店内販売 ￥2,900（税込）、テイクアウト ￥2,800（税込）

近大生まれの「鷹島本まぐろ」と、深浦湾のゆったりとした大型生簀で最高の肉質にこだわって養殖された「ふかうら真鯛」、さらには近畿大学水産研究所で育てた「近大シマアジ」の3魚種を使用。それぞれの旨味のバランスが良く、頬張ると口いっぱいに海鮮の風味が広がります。

販売方法

(1)店内で販売 ※売り切れ次第終了

(2)店頭でテイクアウト販売 ※売り切れ次第終了

・電話での事前予約可（店舗TEL（03）6259-1096）

(3)JR東日本が運営するECサイト「JRE MALL ネットでエキナカ」での予約販売

URL：https://shopping.jreast.co.jp/order/stores/M011-T064/?mode=take-out

・「JRE MALL ネットでエキナカ」での予約受付は2月2日（月）までとなります。

・「JRE MALL ネットでエキナカ」で予約の場合、店頭ではなくグランスタクローク一括受取カウンターでのお渡しとなります。

近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京1階（東京駅構内）

TEL：（03）6259-1096

営業時間：10:00～22:30（ラストオーダー22:00）、日曜・連休最後の休日は21:30閉店（ラストオーダー21:00）