健康にいいお菓子は美味しくない？そんなことない！　ヴィーガン＆グルテンフリーでも美味しいバレンタイン

健康意識の高まりのなか、注目を集めるヴィーガン＆グルテンフリー。でもヴィーガン＆グルテンフリーってなんとなくあまり美味しくないようなイメージを持っていませんか？ CocoChouChouのスイーツは、体への優しさと美味しさを両立させているんです！

ヴィーガン＆グルテンフリーブランドのバレンタイン

CocoChouChouはヴィーガン＆グルテンフリーのバレンタインスイーツを展開。2月6日(土)～2月14日(土)の期間は丸ビルでも出店予定です。

乳・卵・小麦・白砂糖を使用せず、素材本来の美味しさと満足感を大切にしたチョコレートは、体へのやさしさと贅沢感を両立。贈り物としてはもちろん、自分のために選ばれるバレンタインとして支持されています。

ヴィーガン生チョコレート 全7フレーバー（プレーン、抹茶、ラズベリー＆ローズ、アールグレー、ジンジャー、いちじく＆ナッツ、マンダリンオレンジ）

価格：1箱 ￥1,580（税込）～

つばめとハートのクッキー缶

価格：1缶 ￥4,870（税込）

ときめくショコラの焼き菓子詰め合わせ

価格：1箱 ￥2,780（税込）

ヴィーガン生チョコレート ストロベリー＆ピスタチオ

価格：1箱 ￥2,150（税込）

ヴィーガン塩キャラメルチョコチップクッキー

価格：1箱 ￥2,820（税込）

CocoChouChou2026年バレンタイン催事出店スケジュール

ながの東急百貨店 1月23日(金)～2月15日(日)

東武百貨店 池袋本店 １月28日(火)～2月14日(金)

東京丸の内ビルディング 2月6日(土)～2月14日(土)

阪急うめだ百貨店（集積売場で一部商品のみ販売）