健康にいいお菓子は美味しくない？そんなことない！ ヴィーガン＆グルテンフリーでも美味しいバレンタイン
健康意識の高まりのなか、注目を集めるヴィーガン＆グルテンフリー。でもヴィーガン＆グルテンフリーってなんとなくあまり美味しくないようなイメージを持っていませんか？ CocoChouChouのスイーツは、体への優しさと美味しさを両立させているんです！
ヴィーガン＆グルテンフリーブランドのバレンタイン
CocoChouChouはヴィーガン＆グルテンフリーのバレンタインスイーツを展開。2月6日(土)～2月14日(土)の期間は丸ビルでも出店予定です。
乳・卵・小麦・白砂糖を使用せず、素材本来の美味しさと満足感を大切にしたチョコレートは、体へのやさしさと贅沢感を両立。贈り物としてはもちろん、自分のために選ばれるバレンタインとして支持されています。
ヴィーガン生チョコレート 全7フレーバー（プレーン、抹茶、ラズベリー＆ローズ、アールグレー、ジンジャー、いちじく＆ナッツ、マンダリンオレンジ）
価格：1箱 ￥1,580（税込）～
つばめとハートのクッキー缶
価格：1缶 ￥4,870（税込）
ときめくショコラの焼き菓子詰め合わせ
価格：1箱 ￥2,780（税込）
ヴィーガン生チョコレート ストロベリー＆ピスタチオ
価格：1箱 ￥2,150（税込）
ヴィーガン塩キャラメルチョコチップクッキー
価格：1箱 ￥2,820（税込）
CocoChouChou2026年バレンタイン催事出店スケジュール
ながの東急百貨店 1月23日(金)～2月15日(日)
東武百貨店 池袋本店 １月28日(火)～2月14日(金)
東京丸の内ビルディング 2月6日(土)～2月14日(土)
阪急うめだ百貨店（集積売場で一部商品のみ販売）
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。