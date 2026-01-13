チョコだめ勢に贈るバレンタインギフトの最適解「クッキー缶」が幸せの詰め合わせ過ぎる

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

森の恵みクッキー プティボワ バレンタイン缶

　缶の中に様々なクッキーが入ったクッキー缶って、まさに幸せの詰め合わせって感じですよね…！　「パティスリー GIN NO MORI」では、バレンタイン限定のクッキー缶が登場します。

バレンタイン限定クッキー缶

　「パティスリー GIN NO MORI」ではグランスタ東京店など各店で、1月31日(土)よりバレンタイン限定のクッキー缶「森の恵みクッキー プティボワ バレンタイン缶」を販売します。

価格：￥4,320(税込)

　「想いを伝える」をテーマに、森の素材とショコラをふんだんに使用した10種類のクッキーアソート。ハート型やリス型のクッキーなど、可愛らしくも上品な佇まいに仕上がっています。ショコラの濃厚な味わいが楽しめるアソートは、チョコレートや甘いものがお好きな方への贈り物にも、自分へのご褒美にも最適なひと品。

パティスリー GIN NO MORI グランスタ東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本 東京駅構内地下1階　グランスタ東京(改札内)
電話：03-6206-3888

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

