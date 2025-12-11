「不格好」、でも「美味しい」。バレンタインで差をつける北イタリア伝統菓子
いよいよ近づいてきたバレンタイン。丸ビル1階の「マルキューブ」でもバレンタインイベントが開催されますが、今年は同ビル地下に店舗を構えるジェラート専門店「GELATO BRAVO（ジェラート ブラーボ）」が初登場！ 目玉は、北イタリア・ピエモンテ州の伝統焼き菓子「ブルッティ・マ・ブォーニ」です。
「不格好で美味しい」北イタリア伝統の味
2026年2月6日から丸ビル1階の「マルキューブ」で開催されるバレンタインイベントでは、同ビル地下に店舗を構えるジェラート専門店「GELATO BRAVO」が初出店。
今回の目玉は、北イタリア・ピエモンテ州の伝統焼き菓子「ブルッティ・マ・ブォーニ」です。
イタリア語で「不格好（ブルッティ）だけれど、美味しい（ブォーニ）」というユニークな名を持つこのお菓子が、同店のこだわりによってプレミアムな逸品へとアップデートされています。
最大の驚きは、その潔いほどの素材感。一般的なブルッティ・マ・ブォーニに比べ、メレンゲの量を最小限にまで抑制。つなぎを極限まで減らすことで、主役となる素材本来の風味をダイレクトに引き出し贅沢な味わいとなります。素材のベースには、料理界からも熱い視線を浴びる太田哲雄シェフが手がける、希少な「アマゾンカカオ」をオリジナルブレンドで使用しています。一口含めば、カカオ本来のフルーティーな酸味と力強い香りが一気に広がり、これまでの“伝統菓子”のイメージを鮮やかに塗り替えてくれます。
このブルッティ・マ・ブォーニは、イベント会場のすぐ階下にある「GELATO BRAVO 丸ビル店」の店内厨房にて、職人が一つひとつ丁寧に焼き上げています。バレンタイン限定フレーバーに出会えるのは、2月6日から2月14日までのわずか9日間です。
MARUNOUCHI Valentine Market 2026
会場：丸ビル1階 マルキューブ
期間：2026年2月6日（金）～2月14日（土）
GELATO BRAVO (ジェラートブラーボ)
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディングB1階 「マルチカ」
営業時間：11:00～21:00
定休日：施設に準じます
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。