いよいよ卒業間近の「Suicaのペンギン」新作、ほっぺを押さえる姿が尊すぎるマスコット

2026年度末に「卒業」が予定されている「Suicaのペンギン」。お別れ前にグッズを買い集めたい…！ 1月23日（金）からは「Suicaのペンギン ほっぺマスコット」が発売されます。

手がほっぺにピタッとくっつくSuicaのペンギン

JR東日本商事が運営する「TRAINIART(トレニアート)」グランスタ東京店などでは、1月23日（金）より「Suicaのペンギン ほっぺマスコット」が販売されます。

Suicaのペンギン ほっぺマスコット

価格：￥2,090（税込）

ほっぺに手を添えたSuicaのペンギンが、とてもキュートなマスコットです。マグネット入りの手で、ほっぺにタッチしたり離したり…色々なポーズが楽しめます。手のひらサイズで、連れ歩きにもぴったり。感謝の気持ちをほっぺにそっと添えて、大切な人への贈り物にもおすすめです。

販売店舗

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

・TRAINIART JRE MALL店