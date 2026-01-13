ショコラ専門店パレドオールの「一切の妥協なきホワイトチョコレート」いったいどんな味？

ミルクチョコにビターチョコ、そして数年前に出てきたルビーチョコ。いろいろな種類がありますが、私はホワイトチョコも好き。ミルキーな味わいが独特でクセになります。

ショコラティエ パレドオールの自家製ホワイトチョコレートは、自社でカカオ豆の選別、焙煎から全工程を手掛け、カカオバターを搾油することで、カカオの香り豊かなホワイトチョコレートに仕上げているそう。「自社でカカオバターを搾油？ 正気か!?」と、テレビ朝日「マツコ＆有吉 かりそめ天国」内で「手間暇かけすぎスイーツ」として紹介もされたその味、気になります！

プチギフトにもぴったり

「ショコラティエ パレドオール」に、スペシャリテのボンボンショコラ「パレドオール ブラン」の2個入りセットが新登場しました。

パレドオールブラン

￥1,944（税込）

内容量：2個

カカオの香りとコクが味わえる自家製ホワイトチョコレートを使用したなめらかな口どけのガナッシュ。トップには金箔があしらわれ、特別感があります。

ショコラティエ パレドオール

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 1F

営業時間：月～土／11：00～21：00（L.O.20：30）

日・祝／11：00～20：00（L.O.19：30）

※7月1日～10月31日までの期間、日曜～木曜店内飲食席のラストオーダーは19：30までとなります。

定休日：1/1（他、新丸の内ビルディングの休館日に準じます）