チョコ派もチーズ派も全部肯定！ ムース、ホイップ、生ショコラの「3層ショコラチーズタルト」405円

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「BAKE CHEESE TART」の「焼きたてタルト 贅沢生ショコラチーズ」

　いろいろなチョコレートスイーツが登場して、わくわくするこの時期。チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」からも新作のショコラチーズタルトが新発売。ショコラが3層に重なっていて、特別感があるスイーツです。

手土産にもぴったり

　「BAKE CHEESE TART」で「焼きたてタルト 贅沢生ショコラチーズ」を販売しています。

焼きたてタルト 贅沢生ショコラチーズ
1個　￥405（税込）
販売期間：2026年1月10日（土）～2月28日（土）
※なくなり次第終了となります。

「BAKE CHEESE TART」の「焼きたてタルト 贅沢生ショコラチーズ」

　濃厚な生ショコラをメインに、様々なチョコレートの味わいと食感が堪能できるチーズタルト。北海道産クリームチーズムースとチョコレートを混ぜ合わせたショコラチーズムースに、ほろ苦い焦がしキャラメルソースを重ね、ショコラホイップを絞りました。トップにはなめらかな口どけの生ショコラをのせています。

BAKE CHEESE TART　グランスタ丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
　　　JR東日本東京駅構内地下1階(改札外)
営業時間：月～土 / 祝日 8:00〜22:00　日 / 連休最終祝日 8:00〜21:00

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

