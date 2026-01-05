チョコ派もチーズ派も全部肯定！ ムース、ホイップ、生ショコラの「3層ショコラチーズタルト」405円

いろいろなチョコレートスイーツが登場して、わくわくするこの時期。チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」からも新作のショコラチーズタルトが新発売。ショコラが3層に重なっていて、特別感があるスイーツです。

手土産にもぴったり

「BAKE CHEESE TART」で「焼きたてタルト 贅沢生ショコラチーズ」を販売しています。

焼きたてタルト 贅沢生ショコラチーズ

1個 ￥405（税込）

販売期間：2026年1月10日（土）～2月28日（土）

※なくなり次第終了となります。

濃厚な生ショコラをメインに、様々なチョコレートの味わいと食感が堪能できるチーズタルト。北海道産クリームチーズムースとチョコレートを混ぜ合わせたショコラチーズムースに、ほろ苦い焦がしキャラメルソースを重ね、ショコラホイップを絞りました。トップにはなめらかな口どけの生ショコラをのせています。

BAKE CHEESE TART グランスタ丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東日本東京駅構内地下1階(改札外)

営業時間：月～土 / 祝日 8:00〜22:00 日 / 連休最終祝日 8:00〜21:00