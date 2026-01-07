脱・「甘いだけ」のバレンタイン。今年のキーワードは「濃厚オブ濃厚＆ちょっぴりビター」

バターサンドってサクサクのサブレ生地と濃厚でなめらかなバタークリームの組み合わせが最高。

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」では、バレンタインシーズンに向けてフランスの伝統菓子「オペラ」をイメージしたバターサンドを新発売。オペラも濃厚なチョコレートが楽しめるお菓子なので、濃厚オブ濃厚の神スイーツ間違いなしです！

絶対おいしいに決まってる！

PRESS BUTTER SANDの「バレンタインコレクション2026」として、「バターサンド〈オペラ〉」が登場しました。

バターサンド〈オペラ〉

4個入り ￥1,728（税込）

販売期間：2026年1月15日（木）～2月14日（土） ※なくなり次第終了

香ばしく焼き上げたクッキーで、芳醇なコーヒーバタークリームとまろやかなチョコレートキャラメルをサンド。クリームの甘さ、コーヒーの香り、キャラメルの苦みが絶妙に重なって、奥行きのある味わいが楽しめます。上段のクッキーにはチョコレートをコーティングし、金箔をあしらいました。

PRESS BUTTER SAND 東京駅南通路店 POPUP

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内南通路

営業時間：7:00～22:00