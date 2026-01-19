Cygamesは1月19日、同社が開発運営するiOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』（以下、ウマ娘）について、新CM「PAKA NEWS」篇の放送を開始した。

新CMは、お馴染みのトレセン学園理事長秘書・駿川たづながメインキャスターを務める架空のニュース番組、「PAKA NEWS」の放送とともに開始。

『ウマ娘』の世界に登場する特撮ヒーロー「栄養戦士キャロットマン」が栽培に成功した新種のニンジンの紹介中、突然悪の組織・フケンコー帝国のフケンコー大帝（CV：杉田智和さん）の乱入によりニュースが中断するが……一切動揺しないたづなさんは、逆に慌てふためくフケンコー大帝の嘆き（?）をBGMに天気予報を伝えていく。

CMとしては約1年ぶりの登場となるキャロットマンとフケンコー大帝の共演、ならびに大帝とたづなさんのコミカルな様子が楽しめるCMとなっているので、お見逃しなく。

●【ウマ娘 プリティーダービー】CM「PAKA NEWS」篇

URL：https://youtu.be/oa_gDebjKAU

■新ウマ娘「キセキ」登場！

本日1月19日12時から、「ピックアップ プリティーダービーガチャ」と「セレクトピックアップ サポートカードガチャ」を開催中。今回のガチャには、育成ウマ娘として[Miracle Author]キセキが新登場している。開催期間は、2026年1月30日11時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

