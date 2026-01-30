Cygamesは1月30日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘が登場したと発表。

今回の新育成ウマ娘は、「★3[Baa Baa Patisserie]タイキシャトル」と「★3[ソナタ・アッラ・メンタ]サウンズオブアース」だ。ゲーム内でのスキルなど詳細は、公式Xを確認してほしい。

また同時に「ピックアップサポートカードガチャ」も開催。新たなサポートカード、「SSR[吉兆招福チョコ来たる]マチカネフクキタル」「SSR[星跨ぐメッセージ]ネオユニヴァース」の2枚が登場する。

詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿およびゲーム内お知らせを確認してほしい。

▼公式サイトお知らせはこちら

https://umamusume.jp/news/detail?id=3027

▼公式X

https://x.com/uma_musu

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.

AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。

AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。