　カプコンは1月14日、「モンスターハンターワイルズ」にて新たなイベントクエスト「長いものには巻かれてござれ」「快気怪鳥の快進撃」を配信開始した。

　本クエストをクリアすると、モリバーを肩車できるハンターの頭装備「はりきりモリバーα」の生産素材が手に入る。また、「快気怪鳥の快進撃」では★9相当のイャンクックと戦うことに。

　「はりきりモリバーα」はこれまでにない装備で、可愛いと注目を集めている。クエストは「タマミツネ」と「バーラハーラ」の同時狩猟で、実際にやってみたところ最小・最大金冠となっていた。

乱戦になるので、サポートハンターを呼んでターゲットを分散すると戦いやすい

最小・最大金冠が確定っぽい？非常にありがたし

生産素材はこちら。専用アイテム「モリバーのオキニイリ」を3枚、そしてタマミツネとバーラハーラの貴重な素材が求められる。タマ狩りしなくちゃ……

　また、公式サイトでは次に来るイベントクエストの情報も公開。1月28日より「ぬすっと装束ネコαシリーズ」と片手剣「ねこ？ぱんち」を作れるようになる「痺れる森の野獣」が配信される。

　ハンターの回復アイテムを盗むやっかいな小モンスター「メラルー」に扮することができる。過去シリーズでは「秘薬」を盗まれてトラウマになっている人も多いのでは？

　ユーザーからは「最高じゃん」「可愛い重ね着が増えて嬉しい～」「メラルー…うっ頭が」「肉球パンチ、意外と好きかも」「こーれ片手剣ハンター増えます」と大好評。配信は1月28日からとなる。

 

