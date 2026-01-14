カプコンは1月14日、「モンスターハンターワイルズ」にて新たなイベントクエスト「長いものには巻かれてござれ」と「快気怪鳥の快進撃」を配信開始した。

本クエストをクリアすると、モリバーを肩車できるハンターの頭装備「はりきりモリバーα」の生産素材が手に入る。また、「快気怪鳥の快進撃」では★9相当のイャンクックと戦うことに。

「はりきりモリバーα」はこれまでにない装備で、可愛いと注目を集めている。クエストは「タマミツネ」と「バーラハーラ」の同時狩猟で、実際にやってみたところ最小・最大金冠となっていた。

また、公式サイトでは次に来るイベントクエストの情報も公開。1月28日より「ぬすっと装束ネコαシリーズ」と片手剣「ねこ？ぱんち」を作れるようになる「痺れる森の野獣」が配信される。

ハンターの回復アイテムを盗むやっかいな小モンスター「メラルー」に扮することができる。過去シリーズでは「秘薬」を盗まれてトラウマになっている人も多いのでは？

ユーザーからは「最高じゃん」「可愛い重ね着が増えて嬉しい～」「メラルー…うっ頭が」「肉球パンチ、意外と好きかも」「こーれ片手剣ハンター増えます」と大好評。配信は1月28日からとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。