「モンハンワイルズ」モリバーを肩車する頭装備が可愛い 次に来るメラルー装備にトラウマが蘇る
カプコンは1月14日、「モンスターハンターワイルズ」にて新たなイベントクエスト「長いものには巻かれてござれ」と「快気怪鳥の快進撃」を配信開始した。
本クエストをクリアすると、モリバーを肩車できるハンターの頭装備「はりきりモリバーα」の生産素材が手に入る。また、「快気怪鳥の快進撃」では★9相当のイャンクックと戦うことに。
「はりきりモリバーα」はこれまでにない装備で、可愛いと注目を集めている。クエストは「タマミツネ」と「バーラハーラ」の同時狩猟で、実際にやってみたところ最小・最大金冠となっていた。
また、公式サイトでは次に来るイベントクエストの情報も公開。1月28日より「ぬすっと装束ネコαシリーズ」と片手剣「ねこ？ぱんち」を作れるようになる「痺れる森の野獣」が配信される。
ハンターの回復アイテムを盗むやっかいな小モンスター「メラルー」に扮することができる。過去シリーズでは「秘薬」を盗まれてトラウマになっている人も多いのでは？
ユーザーからは「最高じゃん」「可愛い重ね着が増えて嬉しい～」「メラルー…うっ頭が」「肉球パンチ、意外と好きかも」「こーれ片手剣ハンター増えます」と大好評。配信は1月28日からとなる。
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。