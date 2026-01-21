ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月21日、2025年におけるPlayStation Store年間ダウンロードランキングを公開した。

PlayStation 5部門では、カプコンが2月28日に発売した「モンスターハンターワイルズ」が第1位を獲得。ユーザーからも「さすがモンハン」「強すぎる」「おめでとうございます！」といった声が寄せられている。

第2位は5月30日に発売したフロム・ソフトウェア開発の「ELDEN RING NIGHTREIGN」、第3位は10月2日に発売したSucker Punch Productions開発のオープンワールド時代劇アクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei」が獲得するという結果になった。

なお、第4位に「ARC Raiders」、第6位に「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」、第7位に「真・三國無双 ORIGINS」と2025年発売の話題作が上位を占めるなか、第5位に2024年発売の「マインクラフト」が位置しているのが興味深い。

PlayStation 4部門では1位に「モンスターハンター：ワールド」、2位に「マインクラフト」、3位に「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」がランクイン。

PlayStation VR2部門では「Beat Saber」が不動の1位を獲得。2位はVR映画「機動戦士ガンダム：銀灰の幻影」、3位は「Alien: Rogue Incursion VR」となっている。

基本プレイ無料部門では「エーペックスレジェンズ」が前年に引き続き首位を獲得。「鳴潮」「フォートナイト」が後に続くかたちだ。PS Blogではより詳しいランキングが掲載されているので、チェックしてみてほしい。

