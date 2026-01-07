「モンハンワイルズ」フリーチャレンジクエストに歴戦王ジン・ダハド参上 クリアすると限定チャームが後日もらえる
カプコンは1月7日、「モンスターハンターワイルズ」にてフリーチャレンジクエスト「凍え知れ、安寧の睡郷」を配信した。クリアすると後日限定チャームがもらえる。
今回の相手は、歴戦王ジン・ダハド。より強力になった凍峰の頂点に挑もう。
また、今後配信される新たなイベントクエストの情報も公開。モリバーを肩車できる頭装備「はりきりモリバーα」が手に入るクエストや、★9個体のイヤンクックと戦うクエスト、「狩王決定戦 2026」関連のクエストなどが順次配信される。詳しくは配信スケジュールを参照してほしい。
・イベントクエスト配信スケジュールはこちら
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。