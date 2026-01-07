カプコンは1月7日、「モンスターハンターワイルズ」にてフリーチャレンジクエスト「凍え知れ、安寧の睡郷」を配信した。クリアすると後日限定チャームがもらえる。

今回の相手は、歴戦王ジン・ダハド。より強力になった凍峰の頂点に挑もう。

また、今後配信される新たなイベントクエストの情報も公開。モリバーを肩車できる頭装備「はりきりモリバーα」が手に入るクエストや、★9個体のイヤンクックと戦うクエスト、「狩王決定戦 2026」関連のクエストなどが順次配信される。詳しくは配信スケジュールを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。