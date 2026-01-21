「モンスターハンターフェスタ’26」では一蘭のキッチンカー出店＆コラボグッズが限定販売！

カプコンは1月21日、「モンスターハンターフェスタ’26」の目玉コンテンツであり、最速ハンターの頂点“狩王”を目指して全国のハンターたちが己の腕を競いあう「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」について、大会クエストを配信開始した。狩王決定戦の参加者の募集は1月23日まで。

※応募多数の場合は、抽選をもって当選者を決定させていただきます。

【狩王決定戦：予選クエスト概要】

地区：狩王決定戦 【予選】

クエスト名：「チャレンジクエスト イベント：八種の黒詛」

受注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：竜谷の跡地

武器種：【太刀／大剣】【ライトボウガン／チャージアックス】【ランス／双剣】

対象モンスター：ヌ・エグドラの討伐

受注可能期間：2026年1月21日9時～2月25日8時59分（JST）

※予選クエストから上位6組のチームが「狩王決定戦 準決勝」に進出となります。

【狩王決定戦：準決勝クエスト概要】

地区：狩王決定戦 【準決勝】

クエスト名：「チャレンジクエスト イベント：凍てつく威信」

受注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：氷鎖の凍峰

武器種：【狩猟笛／狩猟笛】【スラッシュアックス／片手剣】【弓／操虫棍】

対象モンスター：ジン・ダハドの討伐

受注可能期間：2026年1月21日9時～2月25日8時59分（JST）

※準決勝クエストから上位2組のチームが「狩王決定戦 決勝」に進出となります。

【狩王決定戦：決勝クエスト概要】

地区：狩王決定戦 【決勝】

クエスト名：「チャレンジクエスト イベント：夢に生きた者の階段」

受注・参加条件：ハンターランク（HR）41以上

フィールド：竜谷の跡地

武器種：【大剣／ハンマー】【ライトボウガン／ガンランス】【ランス／太刀】

対象モンスター：ドシャグマ、レ・ダウ、アルシュベルドの討伐

受注可能期間：2026年1月21日9時～2月25日8時59分（JST）

※「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」の予選クエスト、準決勝クエスト、決勝クエストに使用予定となっているチャレンジクエストについて、大会運営の都合上、ランキングが閲覧できないようになっておりますので、ご了承ください。

【参加者募集】

狩王決定戦の参加者の募集は1月23日まで。大会のルールや参加者応募に関する応募要項は、「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」公式サイトを確認しよう。

※狩王決定戦は2人1組のチームによるタイムアタック形式の大会です。

【参加者プレゼント】

「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」に参加したハンターには、参加特典として、『モンスターハンターワイルズ』オリジナルマフラータオル（非売品）をもれなく参加者全員にプレゼント。

『モンスターハンターワイルズ』に登場するモンスターたちが迷彩柄になった、普段使いもできるマフラータオルを、狩王決定戦に参加して手に入れよう。

※デザインはイメージです。デザインは変更になる場合がございます。

【優勝トロフィー】

狩王決定戦の優勝チームに送られる優勝トロフィーは、「アルシュベルド ヘッドトロフィー」となる。最速ハンターの頂点“狩王”を目指し、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

※デザインはイメージです。デザインは変更になる場合がございます。

【入賞賞品】

PUMAコラボ MONSTER HUNTER WILDS 特製 CHAMPIONSHIP ボアジャケット

上位1位から6位までの入賞チームには、「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」コレクションより発売中の「アイルー リバーシブル ボア ジャケット」を、本大会（狩王決定戦）のためにアレンジした特別仕様のアイテムを贈呈。