カプコンは2月3日、「モンスターハンターワイルズ」のフィードバックレポートを投稿。ユーザーから寄せられている要望に対し、新たに3件の新規対応をすると告知した。内容は以下の通り。

●「タルコロチャレンジ」を連続して再挑戦可能／券を10枚まとめて使用可能に

●編纂者（アルマなど）が、狩猟中の妨げにならないよう調整。オプションに非表示の設定も追加

●いくつかの★9のイベントクエストを常設配信に変更。期間限定の装備などを入手できる全29クエストも常設化

先日にはPC（Steam）版の最適化パッチが配信され、CPU負荷などが非常に軽減されたと好評の声が相次いでいた。今回の対応についてもユーザーからは「非表示ありがてぇ～！」「タルコロは毎回受付行くのめんどかったから助かる」「これで俺のタルコロ券4000枚が消化できる…！」「これは良アプデ」など、喜びの声が寄せられている。

対応予定日の2月18日には、歴戦王アルシュベルドの追加を含む最終アップデートが予定されている。どれだけ快適になるのか、ほかに隠し玉はあるのか。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。