「モンハンワイルズ」Steam版専用パッチを1月28日配信へ　処理の最適化、処理負荷を軽減するオプション追加など

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

「モンスターハンターショーケース | 2025.12.9」より

　カプコンは1月15日、「モンスターハンターワイルズ」にてPC（Steam）版だけの専用パッチ「Ver.1.040.03.01」を、1月28日11時より配信予定だと発表した。本パッチ配信時には、オンラインから切断されることはないという。

　今回のパッチでは、Steam版特有の処理の最適化に加え、処理負荷を軽減するオプション設定の追加とプリセットの見直しなどを実施することで、ユーザーそれぞれの多岐に渡る環境に合わせた品質を引き出すための選択肢を用意する予定とのこと。

　また、2月18日にはVer. 1.041アップデートを配信予定で、その時には全プラットフォームで追加の最適化対応を実施予定。

　ユーザーからは「応援してます」「これでどれくらい軽くなるかね…」「いま話題のDLCチェックは改善されるんかな」「期待できそう」など、対応を続ける開発陣への労いの声が寄せられていた。

 

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
　通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
　デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

■関連サイト