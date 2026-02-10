カプコンは2月10日、「モンスターハンターワイルズ」が2月28日に発売1周年を迎えるにあたり、1周年直前メッセージを公開。プロデューサーの辻󠄀本良三氏によって、2月18日に行われるVer.1.041アップデート情報が明かされた。

それとは別に、映像の最後には本作においても、『モンスターハンターワールド：アイスボーン』や『モンスターハンターライズ：サンブレイク』のような大型拡張コンテンツの開発を進行中だと発表。

これにユーザーは「マスターランクキタァァァ！」「大型拡張コンテンツ楽しみ」「マジで熱すぎるわ」「公式に言ってくれて感謝」「その言葉を待ってたんだ…！」「開発、大変だと思いますが頑張ってください」など、大盛り上がり。感謝と激励の声が多数寄せられていた。

また、映像の締めには辻本氏の「一狩り行こうぜ！」が復活。ユーザーからも「一狩り行こうぜぇー！」「この言葉がないと始まらないよな」「マジで泣けるわ」「一狩り行こうぜ言ってくれて嬉しすぎる」「笑顔が戻って嬉しい」と、あまり言わなくなっていた掛け声を聞けて感動する声も。

大型拡張コンテンツの続報は、夏ごろを予定しているとのこと。さらに盛り上がる「モンスターハンター」の世界に期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。