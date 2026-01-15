このページの本文へ

米ベライゾンで一時通信障害　通話とデータ通信が使用できず【復旧済】

2026年01月15日 14時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

ベライゾンのロゴマーク

　米通信大手ベライゾンで1月14日昼頃（日本時間1月15日未明）から通信障害が発生。復旧までの約9時間にわたり、スマートフォンなどの音声通話やデータ通信が利用できなくなった。

　障害の原因や具体的な影響範囲については、復旧時点では未発表。一部海外メディアは米国の東海岸を中心に、西海岸からも複数の障害報告があがっていたと報じており、広範囲に渡り影響が出た可能性も否定できない。

　ベライゾンでは本件の影響を受けたユーザーに対して、アカウントクレジットを提供する方針。こちらは同社から対象のユーザーへ直接連絡するとしている。　

