米ベライゾンで一時通信障害　通話とデータ通信が使用できず【復旧済】

米通信大手ベライゾンで1月14日昼頃（日本時間1月15日未明）から通信障害が発生。復旧までの約9時間にわたり、スマートフォンなどの音声通話やデータ通信が利用できなくなった。
障害の原因や具体的な影響範囲については、復旧時点では未発表。一部海外メディアは米国の東海岸を中心に、西海岸からも複数の障害報告があがっていたと報じており、広範囲に渡り影響が出た可能性も否定できない。
ベライゾンでは本件の影響を受けたユーザーに対して、アカウントクレジットを提供する方針。こちらは同社から対象のユーザーへ直接連絡するとしている。
The outage has been resolved. If customers are still having an issue, we encourage them to restart their devices to reconnect to the network. For those affected, we will provide account credits. Details will be shared directly with customers. We sincerely apologize for the…— Verizon News (@VerizonNews) January 15, 2026
