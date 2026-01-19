「信じないで。嘘ばかりです」小野田紀美大臣、まとめ動画に注意喚起

経済安全保障担当大臣を務める小野田紀美氏は1月18日、SNSで小野田大臣に関する偽情報を交えた「まとめ動画」が拡散しているとして、自身のXアカウントで注意喚起した。

同氏は、Instagramに投稿されていたとする複数の動画について、スクリーンショットを交えて言及。各動画について事実と異なる部分を具体的に指摘している。

動画の内容と小野田大臣による間違いの指摘 ■動画の内容 1.VTuber文化への愛が強い

2.推しのVTuberを高画質で楽しむためにグラボ（グラフィックボード）を換装した

3.趣味はコスプレ衣装の自作で、イベントに参加するほどの本格派

4.バイクが好きで、ヤマハの大型モデルを愛車としている ■小野田大臣の説明 1および2について ・VTuberは履修（※オタク用語で特定のジャンルなどをチェックしたり、実際に楽しむこと）していない

・PCの自作はできない

・グラフィックボードの換装はしたことがない 3について ・コスプレは学生時代に何度か経験したが、現在は趣味として楽しんではいない

・3の動画に使われていた写真はコスプレではなく、倉敷市の美術館で実施されたドレス試着体験を紹介するもの 4について ・バイクの免許は取得していない

・バイクも所有していない

・4の動画で使われた写真は、行事で展示されていた自衛隊のバイク

同大臣は嘘のプロフィールを流布する行為について、本当に迷惑しているとした上で、嘘動画の投稿者が収入を得て味を占めないよう、こうした動画は視聴せず無視するよう呼びかけた。