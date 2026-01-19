このページの本文へ

「信じないで。嘘ばかりです」小野田紀美大臣、まとめ動画に注意喚起

2026年01月19日 12時35分更新

文● 二毛作

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
偽情報注意と書かれた画像

　経済安全保障担当大臣を務める小野田紀美氏は1月18日、SNSで小野田大臣に関する偽情報を交えた「まとめ動画」が拡散しているとして、自身のXアカウントで注意喚起した。

　同氏は、Instagramに投稿されていたとする複数の動画について、スクリーンショットを交えて言及。各動画について事実と異なる部分を具体的に指摘している。

動画の内容と小野田大臣による間違いの指摘

■動画の内容

1.VTuber文化への愛が強い
2.推しのVTuberを高画質で楽しむためにグラボ（グラフィックボード）を換装した
3.趣味はコスプレ衣装の自作で、イベントに参加するほどの本格派
4.バイクが好きで、ヤマハの大型モデルを愛車としている

■小野田大臣の説明

1および2について

・VTuberは履修（※オタク用語で特定のジャンルなどをチェックしたり、実際に楽しむこと）していない
・PCの自作はできない
・グラフィックボードの換装はしたことがない

3について

・コスプレは学生時代に何度か経験したが、現在は趣味として楽しんではいない
・3の動画に使われていた写真はコスプレではなく、倉敷市の美術館で実施されたドレス試着体験を紹介するもの

4について

・バイクの免許は取得していない
・バイクも所有していない
・4の動画で使われた写真は、行事で展示されていた自衛隊のバイク

　同大臣は嘘のプロフィールを流布する行為について、本当に迷惑しているとした上で、嘘動画の投稿者が収入を得て味を占めないよう、こうした動画は視聴せず無視するよう呼びかけた。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン