「信じないで。嘘ばかりです」小野田紀美大臣、まとめ動画に注意喚起

経済安全保障担当大臣を務める小野田紀美氏は1月18日、SNSで小野田大臣に関する偽情報を交えた「まとめ動画」が拡散しているとして、自身のXアカウントで注意喚起した。
同氏は、Instagramに投稿されていたとする複数の動画について、スクリーンショットを交えて言及。各動画について事実と異なる部分を具体的に指摘している。
動画の内容と小野田大臣による間違いの指摘
■動画の内容
1.VTuber文化への愛が強い
2.推しのVTuberを高画質で楽しむためにグラボ（グラフィックボード）を換装した
3.趣味はコスプレ衣装の自作で、イベントに参加するほどの本格派
4.バイクが好きで、ヤマハの大型モデルを愛車としている
■小野田大臣の説明
1および2について
・VTuberは履修（※オタク用語で特定のジャンルなどをチェックしたり、実際に楽しむこと）していない
・PCの自作はできない
・グラフィックボードの換装はしたことがない
3について
・コスプレは学生時代に何度か経験したが、現在は趣味として楽しんではいない
・3の動画に使われていた写真はコスプレではなく、倉敷市の美術館で実施されたドレス試着体験を紹介するもの
4について
・バイクの免許は取得していない
・バイクも所有していない
・4の動画で使われた写真は、行事で展示されていた自衛隊のバイク
これはインスタで出てきたやつですが、こういうまとめ動画は信じないで下さいね。嘘ばかりです。この動画だけでも嘘内容上げればキリがないですが、たとえば画像①Vtuberは履修した事ない。PC自作など出来ない、グラボ換装などした事もない。②重ね重ねVtuberは全く履修してない。③趣味コスプレじゃ無… pic.twitter.com/0KWvTvzxig— 小野田紀美@岡山 (@onoda_kimi) January 18, 2026
同大臣は嘘のプロフィールを流布する行為について、本当に迷惑しているとした上で、嘘動画の投稿者が収入を得て味を占めないよう、こうした動画は視聴せず無視するよう呼びかけた。
