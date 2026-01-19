【年利最大0.64％】楽天銀行、楽天モバイル契約者はお得に

楽天モバイルは1月19日、楽天銀行との連携強化の一環として、「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」サービスを2026年2月より提供することを明らかにした。

本サービスは楽天銀行の口座を保有する楽天モバイル契約者のうち、所定の条件を満たしたユーザーを対象に、ボーナス金利を上乗せする施策。具体的には、「Rakuten最強U-NEXT」契約者は年0.10%（税引後 年0.079%）、「Rakuten最強プラン」契約者は年0.02%（税引後 年0.015%）の上乗せとなる。

また、「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」は、一部の優遇金利施策などと併用も可能。例えばRakuten最強U-NEXT契約者の場合、楽天証券との口座連携サービス（マネーブリッジ）の利用で適用される優遇金利とあわせることで、金利を最大で年0.64％（税引後 年0.509%）まで上げることもできるという。

※本サービスに関する情報は発表時点での概要です。実際の施策の内容や適用条件等は、利用前に各自で公式サイトの最新情報をご確認ください。