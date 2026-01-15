このページの本文へ

Android版Chromeに脆弱性

2026年01月15日 14時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Google Chromeのロゴ

　グーグルは1月14日、Android版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

　修正された主な脆弱性と修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（高）

・CVE-2026-0899：V8における境界外メモリーアクセス
・CVE-2026-0900：V8における不適切な実装
・CVE-2026-0901：Blinkにおける不適切な実装

■深刻度（中）

・CVE-2026-0902：V8における不適切な実装
・CVE-2026-0903：ダウンロードにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-0904：デジタル資格情報のセキュリティーUIが正しくない
・CVE-2026-0905：ネットワークにおけるポリシー適用が不十分

■深刻度（低）

・CVE-2026-0906：セキュリティーUIが正しくない
・CVE-2026-0907：Split ViewにおけるセキュリティーUIが正しくない
・CVE-2026-0908：ANGLEでの解放後使用

●OSごとの修正済みバージョン

■モバイル版

・Android：144.0.7559.76

　アップデートは今後数日中にGoogle Playで公開される予定だ。

■関連サイト

