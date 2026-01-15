Android版Chromeに脆弱性

グーグルは1月14日、Android版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

修正された主な脆弱性と修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（高） ・CVE-2026-0899：V8における境界外メモリーアクセス

・CVE-2026-0900：V8における不適切な実装

・CVE-2026-0901：Blinkにおける不適切な実装 ■深刻度（中） ・CVE-2026-0902：V8における不適切な実装

・CVE-2026-0903：ダウンロードにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-0904：デジタル資格情報のセキュリティーUIが正しくない

・CVE-2026-0905：ネットワークにおけるポリシー適用が不十分 ■深刻度（低） ・CVE-2026-0906：セキュリティーUIが正しくない

・CVE-2026-0907：Split ViewにおけるセキュリティーUIが正しくない

・CVE-2026-0908：ANGLEでの解放後使用

●OSごとの修正済みバージョン ■モバイル版 ・Android：144.0.7559.76

アップデートは今後数日中にGoogle Playで公開される予定だ。