Android版Chromeに脆弱性

グーグルは1月14日、Android版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。
修正された主な脆弱性と修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（高）
・CVE-2026-0899：V8における境界外メモリーアクセス
・CVE-2026-0900：V8における不適切な実装
・CVE-2026-0901：Blinkにおける不適切な実装
■深刻度（中）
・CVE-2026-0902：V8における不適切な実装
・CVE-2026-0903：ダウンロードにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-0904：デジタル資格情報のセキュリティーUIが正しくない
・CVE-2026-0905：ネットワークにおけるポリシー適用が不十分
■深刻度（低）
・CVE-2026-0906：セキュリティーUIが正しくない
・CVE-2026-0907：Split ViewにおけるセキュリティーUIが正しくない
・CVE-2026-0908：ANGLEでの解放後使用
●OSごとの修正済みバージョン
■モバイル版
・Android：144.0.7559.76
アップデートは今後数日中にGoogle Playで公開される予定だ。
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
トピックスAndroidに重大な脆弱性
-
-