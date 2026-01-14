このページの本文へ

スタックチャンからStackChanへ

M5Stackのかわいいロボット“スタックチャン”クラウドファンディング開始　約1万円から

2026年01月14日 20時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

StackChanの動作イメージ

YouTubeより

　マイコン開発モジュール「M5」シリーズを販売する中国M5Stack Technologyは1月13日、小型ロボット「StackChan（スタックチャン）」製作キットのクラウドファンディングをKickstarterで開始した。価格（支援額）は510香港ドル（約1万500円）から。

　StackChan（スタックチャン）は、日本のエンジニアししかわ氏（@sskw_san）が発案した「M5Stack」を核とする対話型ロボット。オープンソースで開発されており、1月14日現在、いわゆる「本家」のほかに複数の派生型が存在している。

　今回発表されたKickstarter版は、AI音声アシスタントに対応したバージョンで、StackChanとの音声会話や対応するスマートホーム機器の操作、専用アプリによるStackChan自体の遠隔操作などに対応。さらに付属のサーボモーター内蔵モジュールと組み合わせることで、物理的な首振り動作も実装できるという。

　前述した出自もあり、日本語の関連情報を入手しやすい点もStackChanのメリット。英語は苦手だが、マイコンを使った電子工作に挑戦したいという人とは、特に相性の良い製品といえそうだ（Kickstarterの説明文がほぼ英語という問題をクリアする必要はあるが……）。

