今日はグッドニュースとバッドニュースが1つずつあります。まずはグッドニュース。JALのマイルが貯まったり使えたりする「JAL Pay」から最高のキャンペーンが始まりました。なんと最大20％のポイントプレゼントです。今までも何度かここで紹介しようと思っていた「JAL Pay」ですが、「Apple Pay」のみのキャンペーンが多かった。それが今回Android端末の方も対象の激アツキャンペーンです。続いてバッドニュースですが、2026年3月1日から「楽天ペイ」の還元条件が一部変更となります。簡単に説明すると還元率が0.5％ダウンとなります。ポイ活界隈今年最初の衝撃ニュースなのですが、現在「JAL Pay」を使えばまだお得に利用可能です。それだけポイ活では「JAL Pay」が重要な位置を占めていますので作るなら今しかありません。ということで今回は20％高還元の「JAL Pay」が改悪する「楽天ペイ」をどのようにして救うのか？すべてお伝えします。

JAL Payとは

最初に「JAL Pay」についてご説明いたします。「JAL Pay」はそのままアプリの名前ではなく、日本航空の会員制プログラム「JALマイレージバンク（JMB）」のアプリの中にある、年会費無料のスマホ決済サービスとなります。チャージした金額の範囲内で国内外のMastercard加盟店などで支払いができ、マイルも貯まり使うこともできるのが特徴です。「JAL Pay」ポイントとしてマイルをチャージしたり、貯まったマイルを1ポイント＝1円相当で決済に利用したりでき、海外のATMで現地通貨を引き出すことも可能です。

まずはグッドニュースの「JAL Pay」の最高なキャンペーンはこちらです。

【JAL Pay 冬のポイント還元キャンペーン】 キャンペーン期間：2026年1月1日（木）～2026年2月28日（土） キャンペーン概要：キャンペーンエントリーの上、各種条件達成でJAL Payポイントをプレゼント！ 1.JAL Payデビューの方：対象決済利用で最大20％のポイントプレゼント（最大3000ポイント←15000円以上利用） 2.既にJAL Pay会員の方：対象決済利用+マイルチャージで最大3000ポイントプレゼント 特典積算時期：2026年3月末までに積算 対象決済： ・スマホをかざす（QUICPay）

・コードを見せる（Smart Code）

・コードを読み取る（JAL Pay加盟店）

「JAL Pay」デビューの方には最高のキャンペーンがやってきました。買い物で20％というポイント高還元となります。すでに「JAL Pay」会員の方でも対象のキャンペーンがあるのは嬉しいところでしょう。それでは非常に簡単な各条件と特典を見てみましょう。