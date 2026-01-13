ユウキロックの「節約バンザイ！」 第130回
JAL Pay、最大20％還元の神キャンペーン！ “改悪”楽天ペイを救う最強ルートに
2026年01月13日 07時00分更新
今日はグッドニュースとバッドニュースが1つずつあります。まずはグッドニュース。JALのマイルが貯まったり使えたりする「JAL Pay」から最高のキャンペーンが始まりました。なんと最大20％のポイントプレゼントです。今までも何度かここで紹介しようと思っていた「JAL Pay」ですが、「Apple Pay」のみのキャンペーンが多かった。それが今回Android端末の方も対象の激アツキャンペーンです。続いてバッドニュースですが、2026年3月1日から「楽天ペイ」の還元条件が一部変更となります。簡単に説明すると還元率が0.5％ダウンとなります。ポイ活界隈今年最初の衝撃ニュースなのですが、現在「JAL Pay」を使えばまだお得に利用可能です。それだけポイ活では「JAL Pay」が重要な位置を占めていますので作るなら今しかありません。ということで今回は20％高還元の「JAL Pay」が改悪する「楽天ペイ」をどのようにして救うのか？すべてお伝えします。
JAL Payとは
最初に「JAL Pay」についてご説明いたします。「JAL Pay」はそのままアプリの名前ではなく、日本航空の会員制プログラム「JALマイレージバンク（JMB）」のアプリの中にある、年会費無料のスマホ決済サービスとなります。チャージした金額の範囲内で国内外のMastercard加盟店などで支払いができ、マイルも貯まり使うこともできるのが特徴です。「JAL Pay」ポイントとしてマイルをチャージしたり、貯まったマイルを1ポイント＝1円相当で決済に利用したりでき、海外のATMで現地通貨を引き出すことも可能です。
まずはグッドニュースの「JAL Pay」の最高なキャンペーンはこちらです。
【JAL Pay 冬のポイント還元キャンペーン】
キャンペーン期間：2026年1月1日（木）～2026年2月28日（土）
キャンペーン概要：キャンペーンエントリーの上、各種条件達成でJAL Payポイントをプレゼント！
1.JAL Payデビューの方：対象決済利用で最大20％のポイントプレゼント（最大3000ポイント←15000円以上利用）
2.既にJAL Pay会員の方：対象決済利用+マイルチャージで最大3000ポイントプレゼント
特典積算時期：2026年3月末までに積算
対象決済：
・スマホをかざす（QUICPay）
・コードを見せる（Smart Code）
・コードを読み取る（JAL Pay加盟店）
「JAL Pay」デビューの方には最高のキャンペーンがやってきました。買い物で20％というポイント高還元となります。すでに「JAL Pay」会員の方でも対象のキャンペーンがあるのは嬉しいところでしょう。それでは非常に簡単な各条件と特典を見てみましょう。
この連載の記事
-
第129回
トピックス金利0.5％は当たり前の時代へ 2026年“最強銀行4天王”を本気で選んだ
-
第128回
トピックス2026年に作るべき最強クレカはこれ！最大2万円が“ほぼ放置”でもらえる激甘案件
-
第128回
トピックス【改悪？】楽天“株主優待SIM” 6ヵ月無料でもお得なのか徹底解説
-
第127回
トピックス【年4.2％相当】SBI新生銀行“金利10倍”＆現金2.2万円特典キャンペーン総まとめ
-
第126回
トピックス急げ！東京アプリで“1万1000円分”ゲットする方法
-
第125回
トピックス【楽天半額祭】お得すぎ！アマゾン超えのビッグセール「楽天スーパーセール」ついに開始へ
-
第124回
トピックス三井住友カード、ブラックフライデーが激アツ！簡単に1000ポイントを獲得する方法
-
第123回
トピックスAmazonブラックフライデー2025徹底攻略！非プライム勢でも得する裏ワザ教えます
-
第122回
トピックス三菱UFJ、現金配りすぎ祭り！50％還元＆5000円がもらえる大チャンス
-
第121回
トピックス“現金ゼロ”投資で46万円の含み益!? ポイント投資＆運用の始め方
- この連載の一覧へ