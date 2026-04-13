シー・シー・エム・シー（CCMC）は異変を探して出口に辿り着く無料シミュレーションゲーム「HoloExpo20XX」のSteamページを公開。5月12日にリリースすると告知した。

本作は、ホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」における作品。NanimoNai氏が開発したゲームで、ホロライブプロダクションの開催する「EXPO」をモチーフに制作。

会場には所属タレント90名以上のファンアートがオブジェクトとして展示されている。会場にいる気分を味わいながら“異変”の有無を確認し、クリアを目指す内容となる。

“異変探し”というワードの通り、「8番出口」や「ウォーリーを探せ」などに影響を受けたゲーム性となっている模様。プレイ時間目安は初回60分、コンプリートで90分くらいを想定しているとのこと。

発表を受けてファンからは「ファンアートギャラリーとしても良い感じ」「無限にアップデートしてほしい」「かなりニッチな情報も含まれていそう」「カメオ出演とは言え、解散したメンバーが見られるなんて最高だ」など、注目する声が寄せられている。

無料で遊べるので、リリースされた際はぜひプレイしてみてはいかがだろうか。

© COVER © CCMC Corp.