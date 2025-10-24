日本マクドナルドと「ストリートファイター」シリーズがコラボした期間限定キャンペーン「ストリートバーガーズ」が話題になっている。

本シリーズに登場するキャラクターをモチーフにしたコラボバーガー3種はもちろん、ストリーマーのSHAKAさんが「ストリートファイター」に“参戦”したことも大きなトピックだ。

というのも、「ストリートファイター2」風のドット絵で描かれたSHAKAさんが「ベガ」と対決するコラボ動画が、日本マクドナルドの公式YouTubeチャンネルに投稿されているのだ。名前にちなんで、「シャカシャカポテト」を食べて体力を回復させる場面が印象に残る内容。

そんな「ストリートファイター」シリーズのコラボ動画に、なんとホロライブ所属のVTuber・獅白ぼたんさんが参戦。

10月22日、マクドナルド公式YouTubeチャンネルにて、「ストリートファイター2」風のドット絵で描かれた獅白ぼたんさんと「ガイル」の対決動画が投稿された。

コラボバーガーに合わせた技を次々と繰り出し、ガイルを圧倒する獅白ぼたんさん。獅白ぼたんさんの魅力が詰まっていると同時に、コラボバーガー3種が食べたくなるような内容に仕上がっていた。

なお、アスキーの担当編集は獅白ぼたんさんの動きについて「どちらかというと『ヴァンパイア』シリーズっぽいよね」と感想を残していた。その点については、読者の皆さんで確かめてみてほしい。

マックデリバリーでコラボバーガーを注文しようか悩みながら、本稿を執筆していた筆者である……。