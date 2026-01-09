Xbox公式番組「Developer_Direct」1月23日3時から ゲームフリーク新作「ビースト・オブ・リンカネーション」の続報も！
Xboxは1月8日、公式情報番組「Developer_Direct」を1月23日午前3時（日本時間）より配信すると発表した。本番組にはゲームの開発者が出演し、自らゲームの紹介などをする。
今回注目を集めているのは、「ポケットモンスター」の開発などで知られるゲームフリークの新作アクションRPG「Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネーション）」が紹介タイトルに含まれている点だ。植物を操るアクションと、犬の相棒クーとのプレイを見せてくれるとのこと。
そしてPlayground Gamesより、おとぎ話をテーマにした「Fable」のゲー ムプレイ映像が初公開されるほか、日本が舞台のオープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」を紹介予定。当日の発表に期待しよう。
●公式ブログ「Xbox Wire Japan」
https://news.xbox.com/ja-jp/2026/01/08/developer-direct-announce-january-23/