Xboxは1月8日、公式情報番組「Developer_Direct」を1月23日午前3時（日本時間）より配信すると発表した。本番組にはゲームの開発者が出演し、自らゲームの紹介などをする。

今回注目を集めているのは、「ポケットモンスター」の開発などで知られるゲームフリークの新作アクションRPG「Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネーション）」が紹介タイトルに含まれている点だ。植物を操るアクションと、犬の相棒クーとのプレイを見せてくれるとのこと。

そしてPlayground Gamesより、おとぎ話をテーマにした「Fable」のゲー ムプレイ映像が初公開されるほか、日本が舞台のオープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」を紹介予定。当日の発表に期待しよう。