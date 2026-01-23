Xboxは1月23日、公式情報番組「Developer_Direct」を配信。そこでPlayground Gamesが開発するオープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」の最新情報が明かされた。

まずは発売日が5月19日に決まったと発表。対応プラットフォームはXbox Series X|S／PC（Steam）で、2026年後半にはPlayStation 5版もリリース予定だという。

本作ではプロのドライバーではなく、観光客として日本を訪れることになる。立体的な山岳地帯、ネオンが光る都市道路、舞い散る桜吹雪、そして雪の壁がそびえ立つ北国など、日本の四季をこれでもかと美しく再現しているのが印象的だった。

「エステート」という追加要素では、プレイヤーが自由に拡張できる空間に家を建てられる。これは日本の「空き家」の概念に注目して導入されたものだという。

この発表にユーザーからは「美しい…」「某日本舞台のゲームのように揉めないかと心配でしたが、杞憂でした」「アキバみたいな街があるね」「5月が待ちきれない！」「素晴らしいクオリティ」「立山の雪の壁出た時、日本の再現に本気だわってなった」など、興奮した声が寄せられている。

そして「Developer_Direct」で放送された映像のラストには、地響きとともに現れる巨大ロボの足が。「なんだこれは…」「よく見ると車輪付いてる」「まさか…乗れるのか？」「ガンダム バルバトスっぽい」など、一部で注目を集めていた。

・Xbox Wire Japan記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2026/01/23/developer-direct-2026-forza-horizon-6/

【ゲーム情報】

タイトル：Forza Horizon 6

ジャンル：オープンワールドレースゲーム

配信：マイクロソフト

開発：Playground Games

プラットフォーム：Xbox Series X|S／PC（Steam） ※PlayStation 5版も後日追加予定

配信日：2026年5月19日

※「Game Pass Ultimate」で発売初日からプレイ可能

価格：未定

IARC：3＋（3才以上対象）

© 2026 Microsoft