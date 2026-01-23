日本が舞台のレースゲーム「Forza Horizon 6」5月19日発売へ まさかの巨大ロボ登場
Xboxは1月23日、公式情報番組「Developer_Direct」を配信。そこでPlayground Gamesが開発するオープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」の最新情報が明かされた。
まずは発売日が5月19日に決まったと発表。対応プラットフォームはXbox Series X|S／PC（Steam）で、2026年後半にはPlayStation 5版もリリース予定だという。
本作ではプロのドライバーではなく、観光客として日本を訪れることになる。立体的な山岳地帯、ネオンが光る都市道路、舞い散る桜吹雪、そして雪の壁がそびえ立つ北国など、日本の四季をこれでもかと美しく再現しているのが印象的だった。
「エステート」という追加要素では、プレイヤーが自由に拡張できる空間に家を建てられる。これは日本の「空き家」の概念に注目して導入されたものだという。
この発表にユーザーからは「美しい…」「某日本舞台のゲームのように揉めないかと心配でしたが、杞憂でした」「アキバみたいな街があるね」「5月が待ちきれない！」「素晴らしいクオリティ」「立山の雪の壁出た時、日本の再現に本気だわってなった」など、興奮した声が寄せられている。
そして「Developer_Direct」で放送された映像のラストには、地響きとともに現れる巨大ロボの足が。「なんだこれは…」「よく見ると車輪付いてる」「まさか…乗れるのか？」「ガンダム バルバトスっぽい」など、一部で注目を集めていた。
【ゲーム情報】
タイトル：Forza Horizon 6
ジャンル：オープンワールドレースゲーム
配信：マイクロソフト
開発：Playground Games
プラットフォーム：Xbox Series X|S／PC（Steam） ※PlayStation 5版も後日追加予定
配信日：2026年5月19日
※「Game Pass Ultimate」で発売初日からプレイ可能
価格：未定
IARC：3＋（3才以上対象）
© 2026 Microsoft