ゲームフリーク完全新作「Beast of Reincarnation」8月4日発売決定 西暦4026年の日本を描く新作アクションRPG
ハピネットは4月20日、ゲームフリークが開発する新作アクションRPG「Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネーション）」のPlayStation 5パッケージ版を、8月4日に発売すると発表した。本日よりゲーム取扱店やオンラインショップにて予約受付を開始する。
なお、パッケージ封入特典として、デジタルデラックス版と同じ内容のダウンロードコンテンツが付与されるとのこと。店舗別購入特典は後日公開となる。
本作は西暦4026年の日本を舞台とするアクションRPG。「穢れ人」として疎まれてきた主人公エマと腐食犬クゥのコンビが、「輪廻の獣」を狩る旅に出る。
バトルはリアルタイムアクションとコマンドベースの戦略が融合したものとなっており、一人と一匹によるさまざまなスタイルの戦術を楽しめる。
【ゲーム情報】
タイトル：Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネーション）
ジャンル：アクションRPG
販売：Fictions／ハピネット
開発：ゲームフリーク
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam） ※パッケージ版はPS5のみ
発売日：2026年8月4日予定
価格：8980円
プレイ人数：1人（オンラインプレイ非対応）
CERO：C（15歳以上対象）
Beast of Reincarnation © 2026 GAME FREAK inc. All rights reserved. Published by Fictions, Inc.
Licensed to and Published in Japan and Asia by HAPPINET CORPORATION.
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