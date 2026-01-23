ゲームフリークは1月23日に配信されたXboxの公式番組「Developer_Direct」にて、完全新作「Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネーション）」を2026年夏に発売すると発表した。

本作は西暦4026年の日本を舞台とするアクションRPG。「穢れ人」として疎まれてきた主人公エマと腐食犬クゥのコンビが、「輪廻の獣」を狩る旅に出る。

映像では開発者の口から「ポケットモンスター」シリーズの開発で培った経験を活かし、植物と動物に寄り添ったゲームデザインや世界観を形成していったと語られ、植物の蔓を伸ばして段差を越えたり、《腐蝕体》《ゴーレム》と呼ばれる強大な敵と対峙するシーンが紹介されている。

ゲームプレイ紹介のなかでは、エマとクゥの連携自由度が高いことにも言及。互いに影響し合う相棒であり、エマ主体で戦うことも、クゥを先行して攻撃させる戦い方もできるという。連携技を選択する際は時間がスローになり、ターンベースコマンド式RPGのような感覚で戦えるシーンもあった。

また、Xbox Wire Japanの記事ではもう少し詳細な情報も解説。難易度は3段階用意しており、ゲームの上手い人も苦手な人も楽しめるようになっているとのこと。そして「空を見上げてはいけません」と注意喚起し、この世界にはとんでもない秘密が隠されていると示唆して期待を高めている。

ユーザーはこの発表に対し、「スゲー面白そう」「今すぐやりたい！」「ゲーフリ渾身の完全新作、期待しかないな」「この一本でゲーフリがイメチェンする可能性あるね」「かなり攻めてて好き」など、大いに期待を寄せている。

・Xbox Wire Japan記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2026/01/23/developer-direct-2026-beast-of-reincarnation/

【ゲーム情報】

タイトル：Beast of Reincarnation（ビースト・オブ・リンカネーション）

ジャンル：アクションRPG

販売：Fictions

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年夏予定

価格：未定

©2025 GAME FREAK inc. All rights reserved. Published by Fictions, Inc.