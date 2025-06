ゲームフリークは6月9日に配信された「Xbox Games Showcase 2025」にて、完全新作となるアクションRPG「Beast of Reincarnation(ビースト オブ リインカーネーション)」を発表した。

対応プラットフォームはPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)で、2026年発売予定とのこと。

本作は2023年5月に「Project Bloom」として告知されていたもの。「ポケットモンスター」シリーズを代表作とするゲームフリークが毛色の違うタイトルを発表したことで、話題を呼んでいる。

世界観としては世界崩壊後(西暦4026年)の日本が舞台。「穢れ人」として疎まれてきた主人公エマと腐食犬クゥのコンビが、「輪廻の獣」を狩る旅に出る。獣は穢れを吐き、あらゆる生物を蝕む存在とのこと。キーワードがところどころ不穏で、ダークな印象を受ける。

公開されたトレーラーでは、植物と融合した獣や人、ロボットなどと戦う様子を確認。敵の攻撃を弾き(パリィ)、植物の蔓を伸ばしてワイヤーアクションのように移動し、上空に飛び上がって刀を突き下ろすなど、アクション要素強めの戦闘シーンとなっていた。

ユーザーはこの発表に対し、「めっちゃ力入ってそうで楽しみ」「ゲーフリ、こういうの作れたのか」「もののけ姫やWILD HEARTSを思い出すな」と、期待を寄せている。一方で、「ポケモン」新作への開発に影響が出ないか心配する声も。

ついに正式タイトルと映像が発表された本作。ゲームフリークの新たな挑戦に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Beast of Reincarnation(ビースト オブ リインカーネーション)

ジャンル:アクションRPG

販売:Fictions

開発:ゲームフリーク

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2026年予定

価格:未定

©2025 GAME FREAK inc. All rights reserved. Published by Fictions, Inc.