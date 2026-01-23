ろくろで陶器を作って戦うマルチパーティーゲーム「Kiln」2026年春発売へ　手軽に、かつ本格的な陶器作りと戦略性豊かな試合運びで「新時代のeスポーツ」爆誕か

　Double Fineは1月23日に配信されたXboxの公式番組「Developer_Direct」にて、新作のオンラインマルチプレイヤー陶芸バトルゲーム「Kiln」を2026年春に発売すると発表した。

　本作は「創造と破壊」をテーマにした陶器を作って競うチーム制バトルアリーナゲーム。

　プレイヤーは無力な精霊として生まれ、体となる陶器を作り上げる。その際は粘土の塊からろくろで回して形を整え、出来上がった陶器を操作して互いを破壊したり、窯の火を消したりして競う。

　サイズが大きければ中に水を多く入れて運べるが、足は遅い。小さければ逆に足は速いが運べる水は少ないといった駆け引きが生まれるとのこと。形状によって特別なモーションも用意されているそうで、とても想像力を刺激される作りだ。

　開発者いわく「ろくろを見たことが無くても名人陶芸家になった気分を味わえる」手軽さを目指したという。バトルが主軸としつつ、「作るだけでも夢中になれますよ」と自信をのぞかせる。

　ユーザーはこの発表に対し、「発想がカオスで逆にやりたくなる」「これが新時代のeスポーツか」「友達とわちゃわちゃやりたいｗ」「芸術点が高いな」など、注目を集めていた。

・Xbox Wire Japan記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2026/01/23/developer-direct-2026-kiln/

 

【ゲーム情報】

タイトル：Kiln
ジャンル：オンラインマルチプレイヤー陶芸バトルゲーム
販売：マイクロソフト
開発：Double Fine
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年春予定
価格：未定

© 2026 Microsoft

