『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』など注目作が目白押し！
『聖剣伝説』新作の最新映像も！Xboxの「Developer_Direct」で発表された情報をチェック
Xboxは1月19日、今年のXbox Series X|S／PC（Windows）／Game Pass、またはXbox Cloud Gamine（Beta）のいずれかで発売される下記 5つの新作ゲームを、各スタジオの開発者が紹介する配信番組「Developer_Direct」を実施。
それぞれ最新映像とともに、その魅力をたっぷりと伝えられた。番組はアーカイブ配信されているので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。
【紹介タイトル】
■Obsidian『Avowed』 - 2024年秋発売
■Ninja Theory 『Senua's Saga: Hellblade II』 - 2024年5月21日発売
■スクウェア・エニックス 『聖剣伝説 VISIONS of MANA』 - 2024年夏発売予定
■Oxide Games 『Ara: History Untold』- 2024年秋発売予定
■MachineGames 『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』 - 2024年発売予定
[日本語] Developer_Direct 2024
https://www.youtube.com/watch?v=gguOMXZs5aM
同社の公式ブログ“Xbox Wire Japan”ではより詳しい情報が掲載されているので、あわせてチェックしてほしい。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/01/19/xbox-developer-direct-2024-recap/
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