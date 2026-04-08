スクウェア・エニックスは4月8日、「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」において、ゲームの進行に関わる不具合の修正をするアップデートファイルを配信した。内容は以下の通り。

・過去のマーディラス周辺で、進行に必要なアイテムを兵士に渡さなくても大神殿の関所を通過できてしまう不具合

・必要なアイテムを所持していなくても、風の迷宮に移動できてしまう不具合

ユーザーからは「アプデありがとうございます」「そんな不具合あったのか」「ラストダンジョンのいかだ、降りたら乗れなくなった（ルーラで脱出した）」「こういうの、修正前に見てみたいよな」などの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2026年2月5日）

※PC（Steam）版は2026年2月6日

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO