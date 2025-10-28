スクウェア・エニックスは10月24日、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』の配信ガイドラインを公開した。

ガイドラインは、ルールに従うことで本作のプレイ動画、生放送配信、画像投稿を認めるというもの。違反すると削除勧告されることもあるので、一読しておくことをお勧めする。

・配信ガイドライン

https://www.dragonquest.jp/guideline/dq1-2/hd2d/

その【利用条件】のなかに記された以下の文言が、Xにて話題となっている。

●『ドラゴンクエストII』の2回目のスタッフロール後のプレイの模様は2025年11月29日まで生配信、動画・画像の投稿をお控えください。

話題となっているのは「2回目のスタッフロール」の部分。『I』と『II』でそれぞれカウントして2回目という意味ならわかるのだが、『II』の2回目となると話は変わってくる。2回目ってなに？

ユーザーの間では「2回目のスタッフロールがあるというネタバレ」「公式が最初にネタバレするなｗ」とツッコミが殺到。また、「3→1→2」とプレイすることでわかる驚きの仕込みがあると以前から言われていたので、その内容を推測するコメントも多数寄せられていた。

多かったのは「開発中の『12』に繋がる展開だと嬉しい」という意見。「3や1の勇者が2の子孫たちと合流して裏ボスに挑む」といった夢のような展開を予想する声も。

似たようなことはHD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のときもあった。「エンディング後の模様は配信禁止」となっており、「クリア後にどんな冒険が待ってるんだ……！」とワクワクした人も多かったはず。

今回はどんな仕込みがあるのか、期待しよう。HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」は2025年10月30日発売だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストI＆II

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：アートディンク＆SQEX浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：2025年10月30日 ※Steam版は10月31日予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

勇者ロトの⼦孫セット：1万1980円（パッケージ版のみ）

キャラクターコンプリートセット：1万4980円（パッケージ版のみ）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

※画⾯はすべてPC版の開発中のものです。