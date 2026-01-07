6.2インチ・162g、このサイズ感が正解かも 「Galaxy S25（256GB）」国内正規SIMフリー版が10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Samsung スマートフォン「Galaxy S25（256GB）」登場！

Samsungのスマートフォン「Galaxy S25（256GB）」の国内正規・SIMフリー版が、Amazonスマイルセールの対象として登場しています。

6.2インチの有機ELディスプレイに、Android 15とGalaxy AIを搭載し、軽さはわずか162g。コンパクトさと高性能を両立したモデルが、通常価格129,000円から10％オフの116,100円で販売中です。

Samsung スマートフォン「Galaxy S25（256GB）」の魅力

① 6.2インチ×162g。持ち歩きやすさを最優先した設計

Galaxy S25は、6.2インチの有機ELディスプレイを搭載しながら重量は162g。片手操作しやすく、ポケットにも収まりやすいサイズ感です。120Hz対応と最大2,600nitsの高輝度により、屋外でも見やすく快適に操作できます。

② Android 15とGalaxy AIで、日常操作がスムーズ

翻訳・要約・画像検索などをサポートするGalaxy AIを搭載。難しい操作を必要とせず、調べものや情報整理を自然に効率化できます。

③ FeliCa・IP68対応の安心感ある国内正規モデル

おサイフケータイ（FeliCa）に対応し、通勤・決済も1台で完結。IP68防水防塵仕様と4,000mAhバッテリーを備え、日常使いを想定した堅実な構成です。

お買い得価格で手に入る！

Galaxy S25は、「軽くて扱いやすい高性能スマートフォン」を求める人に向けた1台です。6.2インチのコンパクトサイズに、Galaxy AI、120Hz有機EL、FeliCa、IP68と必要な要素を無理なく集約。国内正規・SIMフリーという安心感も備えています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。