名作マウスが6年ぶりに進化！ ロジクール「MX MASTER 4」が10％オフで登場
2026年01月07日 14時00分更新
【Amazonスマイルセール】ロジクール アドバンスド ワイヤレスマウス「MX MASTER 4」登場！
ロジクールの高機能ワイヤレスマウス「MX MASTER」シリーズが、約6年ぶりにフルモデルチェンジ。新たに「触覚フィードバック」や「Actions Ring」を搭載した最新モデル「MX MASTER 4」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格19,900円のところ、10%オフの17,910円で販売中です。
仕事でもプライベートでもPC操作の質を上げたい人なら、注目してほしいマウスです。
ロジクール アドバンスド ワイヤレスマウス「MX MASTER 4」の魅力
① 触覚フィードバック センスパネルとActions Ring
親指エリアの「触覚フィードバック センスパネル」に配置されたActions Ringボタンから、8つのショートカットをリング状に呼び出し、直感的に操作できます。動作や通知に応じた触覚フィードバックにより、視覚に頼らず操作の手応えを確認できるのが特徴です。
② 強化されたワイヤレス接続と長時間バッテリー
BluetoothとLogi Boltに対応し、ICチップやアンテナ設計の見直しにより、安定したワイヤレス接続を実現しています。1分の充電で約3時間、フル充電で最長70日使用でき、長時間作業でも安心です（使用状況により異なります）。
③ MagSpeedスクロールと高精度トラッキング
1秒に1,000行のスクロールが可能なMagSpeed電磁気スクロールに加え、改良されたサムホイールで横方向の操作性も向上。8,000DPIのDark Fieldセンサーにより、ガラス面を含むさまざまな場所で正確に操作できます。
お買い得価格で手に入る！
ロジクール「MX Master 4」は、触覚フィードバックをはじめとした新機能の追加により、操作体験そのものを進化させたワイヤレスマウスです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
