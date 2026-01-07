名作マウスが6年ぶりに進化！ ロジクール「MX MASTER 4」が10％オフで登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】ロジクール アドバンスド ワイヤレスマウス「MX MASTER 4」登場！

ロジクールの高機能ワイヤレスマウス「MX MASTER」シリーズが、約6年ぶりにフルモデルチェンジ。新たに「触覚フィードバック」や「Actions Ring」を搭載した最新モデル「MX MASTER 4」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格19,900円のところ、10%オフの17,910円で販売中です。

仕事でもプライベートでもPC操作の質を上げたい人なら、注目してほしいマウスです。

ロジクール アドバンスド ワイヤレスマウス「MX MASTER 4」の魅力

① 触覚フィードバック センスパネルとActions Ring

親指エリアの「触覚フィードバック センスパネル」に配置されたActions Ringボタンから、8つのショートカットをリング状に呼び出し、直感的に操作できます。動作や通知に応じた触覚フィードバックにより、視覚に頼らず操作の手応えを確認できるのが特徴です。

② 強化されたワイヤレス接続と長時間バッテリー

BluetoothとLogi Boltに対応し、ICチップやアンテナ設計の見直しにより、安定したワイヤレス接続を実現しています。1分の充電で約3時間、フル充電で最長70日使用でき、長時間作業でも安心です（使用状況により異なります）。

③ MagSpeedスクロールと高精度トラッキング

1秒に1,000行のスクロールが可能なMagSpeed電磁気スクロールに加え、改良されたサムホイールで横方向の操作性も向上。8,000DPIのDark Fieldセンサーにより、ガラス面を含むさまざまな場所で正確に操作できます。

お買い得価格で手に入る！

ロジクール「MX Master 4」は、触覚フィードバックをはじめとした新機能の追加により、操作体験そのものを進化させたワイヤレスマウスです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。