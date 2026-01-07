コカ・コーラ、国によって微妙に味が違う？

アメリカで「コカ・コーラ」を飲むと、毎回「いつも飲んでいるコカ・コーラと、味が違うなー」と感じる。

旅先の気分が味の感じ方に影響しているのか、あるいは気候の問題か……などと考えたこともあったが、あらためて飲んでみると、やはり気のせいではなく、違いを感じる。

成分表を比較してみる

この味の違いはどこから来ているのか？ まずアメリカ版の成分表を見てみよう。

CARBONATED WATER（炭酸水）, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP（高果糖コーンシロップ）, CARAMEL COLOR（カラメル色素）, PHOSPHORIC ACID（リン酸）, NATURAL FLAVORS（天然香料）, CAFFEINE（カフェイン）

続いてはいつも飲んでいる日本のコカ・コーラの成分表。

糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）／炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン

何かが違いそうな雰囲気が漂っている。両者を照らし合わせてみよう。もっとも、食品表示法上の違いもあるので、断言できない部分もあるのだが。

まず「CARBONATED WATER（炭酸水）」と「炭酸」は同じものを指しているとしよう。日本では、加工食品に「水」を用いても、表記を省略できることになっている。「炭酸水を使っている」と「（成分表示上は書いていない水に）炭酸を添加した」という言い方の違いであり、示している内容は同じである。

続いて「CARAMEL COLOR（カラメル色素）」と「カラメル色素」、これは完全に同じ。

「PHOSPHORIC ACID（リン酸）」は、日本の食品表示上は「酸味料」と表記できる。「NATURAL FLAVORS（天然香料）」についても、アメリカでは天然か人工かを表記するが、日本では「香料」と表記できる。ひとまず、同じ成分であると考えてみよう。