世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第23回

成分？　気候？　水質？

アメリカで飲む「コカ・コーラ」は、日本と味が違う？

2026年01月07日 08時05分更新

文● 貝塚／ASCII

見た目からして、日本のものと異なるアメリカのコカ・コーラ

コカ・コーラ、国によって微妙に味が違う？

　アメリカで「コカ・コーラ」を飲むと、毎回「いつも飲んでいるコカ・コーラと、味が違うなー」と感じる。

　旅先の気分が味の感じ方に影響しているのか、あるいは気候の問題か……などと考えたこともあったが、あらためて飲んでみると、やはり気のせいではなく、違いを感じる。

成分表を比較してみる

　この味の違いはどこから来ているのか？　まずアメリカ版の成分表を見てみよう。

CARBONATED WATER（炭酸水）, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP（高果糖コーンシロップ）, CARAMEL COLOR（カラメル色素）, PHOSPHORIC ACID（リン酸）, NATURAL FLAVORS（天然香料）, CAFFEINE（カフェイン）

　続いてはいつも飲んでいる日本のコカ・コーラの成分表。

糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）／炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン

　何かが違いそうな雰囲気が漂っている。両者を照らし合わせてみよう。もっとも、食品表示法上の違いもあるので、断言できない部分もあるのだが。

　まず「CARBONATED WATER（炭酸水）」と「炭酸」は同じものを指しているとしよう。日本では、加工食品に「水」を用いても、表記を省略できることになっている。「炭酸水を使っている」と「（成分表示上は書いていない水に）炭酸を添加した」という言い方の違いであり、示している内容は同じである。

　続いて「CARAMEL COLOR（カラメル色素）」と「カラメル色素」、これは完全に同じ。

　「PHOSPHORIC ACID（リン酸）」は、日本の食品表示上は「酸味料」と表記できる。「NATURAL FLAVORS（天然香料）」についても、アメリカでは天然か人工かを表記するが、日本では「香料」と表記できる。ひとまず、同じ成分であると考えてみよう。

