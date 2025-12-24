このページの本文へ

世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第1回

今年もアツくなるに違いないです＝「CES 2026」予告編

2025年12月29日 00時30分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　2026年もCESことConsumer Electronics Showが1月6日からラスベガスで開幕します。

　2025年はインテルが「CoreUltraシリーズ2」を、対するAMDは「Ryzen AI Max PROシリーズ」、さらにNVIDIAが「GeForce RTX 50シリーズ」を発表し、これらを搭載したノートPCが各社から多数登場しました。

「CES 2025」現地レポート

　2026年は、インテルの「CoreUltra シリーズ3」の正式発表に、AMDの対抗CPU発表が予想されています。当然、ASUS、Acer、Dell、HP、Lenovo、MSIが、昨年同様に搭載ノートPC群を発表するでしょう。

　さらに、10月に発表されたQualcommの「Snapdragon X2」も、搭載機はCESでの発表が予想されており、まさに三つ巴の「AI PC」対決となりそうです。

CES2026サイトではキーノートスピーカーも発表されています

　もちろん、昨年同様に、PC自作パーツや、周辺機器から、テレビ、クルマ、AI、ヘルスケアにスマートフォンも新作が登場しそうです。

　現地取材班がホットな情報をお届けしますので、お楽しみに!!

