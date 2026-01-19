世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第42回
取材中に見かけた日本語
ラスベガスで、思いがけず「カタカナ」に出会った話
2026年01月19日 17時00分更新
Las Vegasで「ラスベガス」
CES 2026の取材で、ラスベガスのホテル「MGM Grand」の中を歩いているときの話。
思いがけずカタカナに出会いました。英語の中にカタカナが混ざっていると、文字の雰囲気が異なるので、すごく目立ちますね。どうやら、レストランの看板であるらしい。「ラスベガス」と書いてあります。
寄ってみると、「MORIMOTO ラスベガス」とあります。店名自体もローマ字ですね。調べてみれば、森本正治さんという日本人シェフの方が創設者のレストランであるようです。
2000年代初頭に米ペンシルバニア州のフィラフェルディアに開店して以来、アメリカを中心に店舗展開をしているとのことで、歴史の長いレストランですね。
お店の入り口まで行ってみると、鏡でできた門のようなものに、日本語が書いてあります。
「此のレストランにはルールが無い でも一つだけあるとしたら ルールが無いというルールが有る」
……なるほど。ルールがないのがルール。
また別の日も、ホテル「The Venetian」の中で日本語に出会いました。
「NOMIKAI」なるバーです。「SUSHI SAKE SPEAKEASY NOMIKAI」とあります。SPEAKEASYというのは、「ちょっとひっそりとした雰囲気のあるバー的なもの」みたいなニュアンスで合っているかと。
メニューはお寿司と、日本風の海鮮おつまみといった感じ。お酒のメニューを見ると「NIHON NAMA DAIGINJO」「KIKUSUI NIGORI」など、聞き覚えのある単語が並びます。ビール欄にも「SAPPORO」の文字が。
何度かお店の前を通りましたが、夕方以降になるとお客さんは7〜8割から満席といった具合で、なかなかの人気店である模様です。
中をチラッとみてみると、だるま、招き猫、特撮怪獣的のフィギュアなどが陳列されていますね。日本文化が海を渡って親しまれていて、純粋にうれしいと思いました。
この連載の記事
-
第41回
スマホQWERTYキー付き機に「飛び出すカメラ」スマホまで！ CESで見つけた2026年スマホの異端児
-
第40回
トピックスLexarがAIストレージ戦略にサッカー・アルゼンチン代表チームとのグローバルパートナーシップを発表
-
第38回
トピックス「AI搭載」「スペック2倍」は、もはやPCを買う理由にならない。
-
第38回
トピックスアメリカでバーガーキングを食べたら日本と同じ味で感動！ ただし、ひとつだけ違いが……
-
第37回
トピックスLGの新型“壁紙テレビ”が、あまりにも薄くて感激しました。
-
第36回
TECH“人型ロボット”が人間と一緒に働く日は、もうそれほど遠くないのかも。
-
第35回
トピックスえっ、変形しちゃうの!? 韓国発・VRディスプレー内蔵ヘッドフォンがおもしろい
-
第34回
トピックスモトローラの「首から下げて使うAIペンダント」を見てきた──CES2026
-
第33回
自動車正直、クルマ好きには刺さらない。それでもAFEELAが“未来のクルマ”と言われる理由
-
第32回
sponsoredマザーボードのセットアップやアプデをAIがサポート？ ASUS ROGの最新PC・PCパーツを見てきた
- この連載の一覧へ