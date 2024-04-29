ASRock、CES 2026で新AIO水冷クーラー初披露　LCD搭載モデルなど最新製品を一挙公開

ASRockは、CES 2026で最新のPCハードウェア製品ラインアップを発表する。オールインワン（AIO）水冷クーラーソリューションを初披露し、自作PCユーザーに新たな選択肢を提供する。また、新ラインアップには、Taichi、Phantom Gaming、Rockシリーズのマザーボード、グラフィックスカード、ゲーミングモニター、電源ユニットが含まれる。

次世代AIO水冷クーラーシリーズは、複数のシリーズにわたって提供される。こだわり抜いたポンプアーキテクチャーにより、熱交換効率を最大化し、最新のマルチコアプロセッサに対しても一貫した冷却性能を発揮。特にフラッグシップモデルには、大型フルカラーLCDディスプレイが搭載され、リアルタイムでシステム情報を表示する機能を持つ。これにより、ユーザー体験がさらに向上し、視覚的にも楽しむことができるとしている。

ASRockの新たなマザーボードブランドであるRockシリーズも注目を集める。ATXとMicro ATXの各フォームファクターに対応するRockシリーズは、B850とB860のチップセットに基づいて設計されており、信頼性の高い性能をリーズナブルな価格で提供するという。また、Challengerシリーズの拡充により、AMDとIntelのさまざまなプラットフォームに対応し、PC自作ユーザーに多様な選択肢を提供する。

加えて、ASRockのゲーミングモニターの新たなラインアップにも注目だ。Taichiシリーズのモデルは、27インチのWOLEDおよびQD-OLEDパネルを採用し、最高水準の色精度とリフレッシュレートを備えている。このラインアップにより、ゲーミング体験をより一層豊かなものにすることが期待される。