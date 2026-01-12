世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第36回
CES 2026・Las Vegas Convention Center展示より
“人型ロボット”が人間と一緒に働く日は、もうそれほど遠くないのかも。
2026年01月12日 08時00分更新
現代自動車グループ、CESでヒューマノイドロボット「Atlas」を発表
現代自動車グループ（ヒョンデ）はCES 2026で、産業向け汎用ヒューマノイド「Atlas」を産業向けに導入する計画を発表しました。
Atlasは、現代自動車グループのボストン・ダイナミクスが開発した産業向け汎用ヒューマノイドで、人間サイズの手や回転関節を備え、複雑な作業環境でも自律的に作業できる特徴を持ちます。現代自動車グループは今後Atlasを量産し、2028年から段階的に工場での部品供給作業に、2030年には組立工程への導入を目指すということです。
会場のヒューマノイドの数に圧倒された
Atlasのニュースを見て、私はまずこう思いました。
「ああ、ついに人型ロボット、ヒューマノイドが産業の現場で活用される時代が来るのだな。そしてAtlasは、その先駆けになるのだな」と。
話題のヒューマノイドをひと目、見に行こう。そう思って訪れたラスベガス・コンベンションセンターには、驚きの光景が待ち受けていました。
何が驚きだったかというと、現代自動車グループに限らず、複数の企業が複数のヒューマノイドを展示していたことです。どのロボットも滑らかに踊り、飛び跳ね、歩き、ときに来場者と握手を交わすなど、多彩な動きを披露しています。
昨年までのCESでも、ヒューマノイドを見かけることはありました。ただし“これほど多くの企業が、これほどの完成度のヒューマノイドを、大量に”展示しているということはなかった印象です。
これまでなら、こうした完成度の高いヒューマノイドを展示しているブースには来場者が群がり「人の隙間から遠くの展示物をようやく覗き見る」ような格好になりがちです。
ところがヒューマノイドの展示数が多かった今回は、来場者は自然と分散。そのため、非常に高度な動きを持つヒューマノイドたちを、間近で見ることができました。
