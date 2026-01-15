世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第38回
取材中の立ち寄り日記
アメリカでバーガーキングを食べたら日本と同じ味で感動！ ただし、ひとつだけ違いが……
2026年01月15日 17時00分更新
バーガーキング、日米で味の違いは？
アメリカ滞在中、バーガーキングに立ち寄った。
注文したのは、日本でもおなじみの「ワッパー」だ。
ひと口食べて、まず感じたのは「違和感のなさ」だった。というより、日本で食べているものとまったくと言っていいほど同じ味だった。
海外のファストフードチェーンでは、「本場のほうが味が濃い」とか「サイズ感が違う」といった話を聞くこともある。しかし、少なくともアメリカのワッパーに関しては、そうした土地由来の個性は感じられなかった。パティーの風味、バンズの食感、ソースのバランスまで、日本で食べるそれと驚くほど近い。
この均一性の背景には、世界中の店舗で同じ味、同じ体験を提供するための、徹底した管理とオペレーションがあるはずだ。違う国で食べても「バーガーキングのワッパーだ」と認識できること。それ自体が、グローバルブランドとしての完成度の高さを物語っていると感じ、感心してしまった。
ただし、ひとつだけ明確な違いがあった。それはピクルスだ。
アメリカのワッパーに入っていたピクルスは、日本のものよりもサイズが大きく、そして歯応えが強い。噛んだ瞬間に「ザクッ」とした食感が主張してくる。この小さな差異が、かえって印象に残った。
ちなみに価格は、チーズを1枚トッピングして、7.99米ドル。1ドル＝157円換算で1254円だ。ワッパーにチーズを1枚トッピングしたものは、日本では「ワッパーチーズ」として販売されていて、こちらの価格は690円。
……書いていたらバーガーキングに行きたくなってきた。
この連載の記事
-
第37回
トピックスLGの新型“壁紙テレビ”が、あまりにも薄くて感激しました。
-
第36回
TECH“人型ロボット”が人間と一緒に働く日は、もうそれほど遠くないのかも。
-
第35回
トピックスえっ、変形しちゃうの!? 韓国発・VRディスプレー内蔵ヘッドフォンがおもしろい
-
第34回
トピックスモトローラの「首から下げて使うAIペンダント」を見てきた──CES2026
-
第33回
自動車正直、クルマ好きには刺さらない。それでもAFEELAが“未来のクルマ”と言われる理由
-
第32回
sponsoredマザーボードのセットアップやアプデをAIがサポート？ ASUS ROGの最新PC・PCパーツを見てきた
-
第31回
トピックスAcer、驚きの「1000Hz駆動ディスプレー」や「Ryzen AI 9」搭載ゲーミングノートPCを発表
-
第31回
sponsored240HzのARグラスやWi-Fi 8ルーターも！ CES 2026のASUS ROG新ゲーミングデバイスにワクワクが止まらない
-
第30回
トピックス「落ち着いた美しいPC」も「発想ぶっ飛び系PC」も、すごい完成度で作る。それがASUSの魅力だと思ってます。
-
第28回
トピックスレノボの“画面が横に長くのび〜る”伸び伸びパソコン、どんな仕組み？
- この連載の一覧へ