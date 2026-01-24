世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第44回
CES 2026で見かけた大量のロボット展示
「僕の同僚はAIロボット」 それは夢の未来か、すぐに訪れる現実か？
2026年01月24日 08時00分更新
米ネバダ州ラスベガスで開催されたCES 2026。その会場で、気づけば何度も視界に入ってくる存在があった。
それはロボットだ。
大量のロボットがラスベガスに集結
今回のCESでとにかく印象的だったのは、ロボット展示の「量と完成度」だった。
数体どころではない。各ブースに点在するというよりも、会場の風景の一部として至るところに存在している／人間と同じ空間に動くロボットもいる、と言った方が近い。
人型タイプ、四足歩行タイプ、単一業務特化型──形状はさまざまだが、「すごく完成度の高いロボットがいる」という事実自体は、もはや特別な驚きを伴わない。
こうしたロボットの多くを手がけているのが、中国の企業である点も見逃せない。
スタートアップから中規模の企業まで、多数の企業が完成度の高いロボットを一斉に持ち込んでいる。「このまま現場に投入されてもおかしくない」と思わせる仕上がりのモデルも少なくなかった。
