世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第40回
LexarがAIストレージ戦略にサッカー・アルゼンチン代表チームとのグローバルパートナーシップを発表
2026年01月17日 00時01分更新
Lexarは創立30周年を記念し、AIストレージ事業における新ビジョンおよび新製品をCES2026にて披露。サッカー・アルゼンチン代表チームとのグローバルパートナーシップも発表した。
Lexarの主力製品は以下の通りだ。
☆「Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC」
世界最速の2TB UHS-I microSDカードで、最大読み取り速度255MB/秒、書き込み速度180MB/秒を実現。4K60P動画撮影や優れた耐久性を備え、アクションカメラユーザーやアウトドアクリエイターに最適。
☆「Lexar Air Portable SSD」
スタイリッシュで超軽量、わずか0.6ozのポータブルストレージ。Lexar Appによる自動バックアップ機能を備え、クリエイターやモバイルユーザーがどこでも高速かつシームレスにデータを扱える設計です。
☆「Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD」
最大読み取り速度7400MB/秒、書き込み速度6500MB/秒を誇り、ゲーミング、コンテンツ制作、高性能ワークフローにおいて卓越したパフォーマンスを発揮します。
☆「Lexar TouchLock Portable SSD」
NFC対応のデュアル暗号化ポータブルSSD。NFC認証と128ビットAESハードウェア暗号化を備え、スマートフォンを鍵としてタップするだけでセキュアなデータにアクセス可能。薄型マグネット式ドライブで、写真の自動バックアップにも対応する。
次世代戦略は
「AI Storage Core」
AI PCやゲーミングシステム、イメージングツール、自律機器、ロボティクスといった次世代デバイスは、これまでにないストレージ性能を求めている。
Lexarは「AI Storage Core」を発表。パフォーマンス・信頼性・柔軟性という3つの柱を基盤とした新たなストレージアーキテクチャだ。
☆「AI-Grade SSD」 AI PCや高性能コンピューティング向け。
☆「AI-Grade Storage Stick」 次世代PCに広がる拡張インターフェースに対応し、差し込むだけで容量を即時拡張できる新しいストレージ形態。
☆「AI-Grade Card」 8K AIイメージング、センサーフュージョン、リアルタイムエッジ解析向け。
Lexarはサッカー・アルゼンチン代表チームとのグローバルパートナーシップも発表した。Lexarは、同チームのグローバルストレージパートナーとして、リーダーシップ、プロフェッショナリズム、そして世界的な影響力という共通の価値観に基づく協業を展開していく。
2026年上半期に「Lexar Air Portable SSD」と「Lexar SL500 Portable SSD」の共同ブランドモデルを発売予定だ。
