オーディオテクニカがリコール中のイヤホンで火災事故

2026年01月13日 12時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

対象製品の外観の一例

　消費者庁は1月9日、オーディオテクニカがリコール中のイヤホン「ATH-SQ1TW2」シリーズで、2025年12月に2件の火災事故が発生したことを明らかにした。

　事故の概要は以下のとおり。同庁は原因については調査中とした上で、充電ケース内蔵充電池の不具合により発生したものと推測している。

●火災事故の概要

■2025年12月19日発生（東京都）

内容：当該製品を充電中に当該製品が発煙した

■2025年12月20日発生（大分県）

内容：当該製品を充電中に当該製品が発煙した

　オーディオテクニカでは、2024年11月15日より、当該製品を含むリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。

●リコール対象製品

■ワイヤレスイヤホン（ATH-SQ1TW2）

型番：
・ATH-SQ1TW2 GR（フォレストグリーン）
・ATH-SQ1TW2 BK（ジェットブラック）
・ATH-SQ1TW2 CA（カフェラテ）
・ATH-SQ1TW2 NRD（ネイビーレッド） 
・ATH-SQ1TW2 PBW（ピンクブラウン）
・ATH-SQ1TW2 WH（ピュアホワイト）

販売期間：2023年7月4日～2024年11月8日 
製造番号：2322～2426

製造番号の確認方法

●問い合わせ先

■電話窓口

電話番号：0120-768-774
受付時間：9時～17時30分（月〜金）※祝日や休業期間を除く

■オンライン受付フォーム

URL：https://form.run/@audio-technica-ATH-SQ1TW2
受付時間：24時間

■関連サイト

