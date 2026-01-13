オーディオテクニカがリコール中のイヤホンで火災事故

消費者庁は1月9日、オーディオテクニカがリコール中のイヤホン「ATH-SQ1TW2」シリーズで、2025年12月に2件の火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。同庁は原因については調査中とした上で、充電ケース内蔵充電池の不具合により発生したものと推測している。

●火災事故の概要 ■2025年12月19日発生（東京都） 内容：当該製品を充電中に当該製品が発煙した ■2025年12月20日発生（大分県） 内容：当該製品を充電中に当該製品が発煙した

オーディオテクニカでは、2024年11月15日より、当該製品を含むリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。