Kindle漫画セール情報「推し漫」 第28回
魅せるのは勝負ではなくその生き様 『伝説の雀鬼ショーイチ』が1冊55円！全24巻で1320円！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月29日 17時00分更新
今回の推し漫は『伝説の雀鬼ショーイチ』。『近代麻雀ゴールド』に連載された雀士・桜井章一の伝記的漫画作品。竹書房版単行本では未収録だったエピソードも含め、完全版で刊行された本作が全24巻すべて1冊55円、全巻揃えても1320円で販売中です。本作はこれまでにもセール対象になることがありましたが、1冊55円は過去最安値です！
20年間無敗伝説はいかにして積み上げられたのか
|伝説の雀鬼 ショーイチ【完全版】1 (マンガの金字塔)
伝説の雀鬼 ショーイチ＜完全版＞
神田 たけ志 (著) , 柳 史一郎 (著) , 桜井 章一 (著)
全24巻（完結）
1320円
第1巻
55円
『アカギ』のような完全なフィクションではなく、「実際の出来事に基づく」みたいなノンフィクション寄りの話なので、「まさかこんなことになるなんてー！！」みたいな展開はあまりありませんし、今読むと流石に時代を感じさせますが、かつて麻雀が「競技」ではなく「賭博」だった頃の、裏稼業としての雀士の姿が分かる作品。”20年間無敗”の称号は、私が大学生の当時でさえ眉唾っぽく感じたものですが、それでも桜井章一といえば、ある種の矜持を持って勝負に挑む男として畏怖の念を持ってその名を口にしていました。現代の麻雀界のスター・Mリーガーもやはり化け物揃いですが、昭和世代の麻雀界のスターの一人が、いったいどんな化け物じみた存在だったのか、ぜひ本作を通して堪能してください。
