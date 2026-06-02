オタク監督・庵野秀明の生態観察『監督不行届』が56%オフ【Kindle漫画セール情報】

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漫画家・安野モヨコが、夫であるアニメ監督・庵野秀明との生活をつづったエッセイ漫画『監督不行届』が56%オフでセール中です！

最近ではSNSで共有されることも多いエッセイ漫画。主婦漫画家のお家芸的なところがありますが、たいていの場合、その面白の対象は、ペットであったり我が子であったり、周囲の知人であることが多いと思います。しかるに本作は、「うちの旦那が面白い」話という点で、すでに他のエッセイ漫画と一線を画しています。また、エッセイ漫画でよくあるパターンが”あるある”ネタですが、本作に関して言うと、”ないない”ネタのオンパレードで、普通に描いたらフィクションみたいな話なのに、対象が庵野秀明というだけで、「庵野ならやりかねない」と説得力を持つキャラクター性がすごいです。こんな人の作ったアニメで感動したり大喜びしたりしていたんだなぁ、と感慨深くなりますよ。

しかしこの庵野監督は似すぎている

監督不行届

安野モヨコ (著)

全1巻（完結）

385円 (56%オフ)

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作品紹介

嫁である漫画家・安野モヨコの目線で語るアニメ監督・庵野秀明との結婚生活日常エッセイ。ロンパース（安野モヨコ）が、夫・カントクくん（庵野秀明）の言動や生活習慣、異様にディープなオタク脳、謎のこだわり、日常の小事件を、エピソード単位で記録していく。家の中の会話、買い物、趣味、仕事の合間に起きるすれ違いと歩み寄りが積み重なり、夫婦という共同生活が「どう回っているのか」が見えてくる短編エッセイ漫画。